北師美術館變圓點世界 走進草間彌生的房間

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（中央社記者王寶兒台北19日電）日本藝術家草間彌生被世人稱作「圓點女王」，她曾多次向外界提及精神疾病促成其創作中的標誌性圓點，北師美術館21日起推出草間彌生展，可見草間彌生錄影、寫詩自剖其置身的圓點世界。

草間彌生出生於1929年，家裡以育苗採種廠維生，父母感情不睦，她從小患有幻聽、幻視症狀的精神疾病，童年時期拿著素描本於花圃中描繪，會聽見植物交談。1948年，她進入京都市立美術工藝學校就讀日本畫科，到1957年獨自搭機前往美國西雅圖闖蕩藝壇，在美國待了16年後才因治療疾病返回日本。

國立台北教育大學北師美術館今天舉行「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」展覽開幕記者會，透過70組作品，聚焦草間彌生半世紀創作歷程，展中最早作品便是1951年創作、相當能代表她今日創作風格的畫作「點」。

1951年正值草間彌生就讀美術工藝學校期間，「點」是她赴美發展前少數留下的早期圓點系列創作。展覽總策劃林曼麗指出，許多藝術家同樣飽受精神疾病所苦，草間彌生獨一無二的是在內在精神狀態影響下，表現出自己的美學表現與獨特眼光，這是形塑風格的重要關鍵。而其作品一大部分則在探討生與死。

1999年創作的展品「幻影的彼方」便是其一，該作品是由模特兒、桌椅等生活物件組成的圓點空間，草間彌生還在這個空間中錄製錄像作品「草間彌生的房間」，化身女祭司，將圓點空間視為「圓點教會」，打破第4道牆，對鏡頭黏貼圓點，喃喃著要以圓點消融觀者的生命。

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林曼麗說，1990年代為草間彌生人生中重要節點，那是她返回日本後站上世界舞台的綻放時期，在「幻影的彼方」作品中，草間彌生還特別寫了首詩搭配，從詩句中可推測草間彌生幻構出無病無壓力的桃花源香格里拉，但凡踏出便會瞬間老朽死去，「詩裡還說『對我而言藝術創作就是像這般桃花源耀眼的事物』，可見她試圖以藝術脫逃，不斷與自己格鬥，創造可以生存下來的理由。」

「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」21日起將於北師美術館展出至2025年5月4日。（編輯：李亨山）1131219