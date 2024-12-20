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阮劇團封箱感謝祭開張 「阮大旅社」融入嘉義特色

2024/12/20 17:29（12/20 18:06 更新）
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深耕嘉義的阮劇團每年歲末都會推出「封箱感謝祭」，今年以「阮大旅社」為主題框架，融入嘉義山海特色，設計「山房」及「海房」兩個主題舞台。（阮劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年12月20日
深耕嘉義的阮劇團每年歲末都會推出「封箱感謝祭」，今年以「阮大旅社」為主題框架，融入嘉義山海特色，設計「山房」及「海房」兩個主題舞台。（阮劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年12月20日
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）深耕嘉義的阮劇團每年歲末都會推出「封箱感謝祭」熱演，今年以「阮大旅社」為主題框架，融入嘉義山海特色設計，推出17種組合的「客房服務」表演，為觀眾帶來多樣戲劇體驗。

阮劇團封箱感謝祭連續第2年由「見域工作室」共同創辦人吳君薇擔任策展人，即日起至29日在嘉義文化創意產業園區「新嘉義座」舉辦。

這次為期3週的「封箱感謝祭」，將包含17場與眾不同的表演，除有10名阮劇團「行動員」的全新實驗創作，還有「劇本農場IX」的讀劇作品等。

吳君薇指出，阮劇團以「我們」的情感牽動觀眾，致力於藝術的本土關懷與創新突破，呈現出具在地文化根基、充滿人文意涵的劇場體驗。她表示每部作品皆探索人性、記憶與自我對話，穿梭廊道之間、觀賞每一場別出心裁的表演，都像是入住創作團隊腦海裡的奇思妙想。

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大嘉義地區的山海地理環境各異其趣，「阮大旅社」依此設計「山房」及「海房」兩個主題舞台，有一冷一暖不同調性。各個演出的「房號」安排，是阮劇團歷年累積演出的即時數字，從「訂房」、「入住」到「退房」都講究巧思。

阮劇團表示，「阮大旅社」的個人創作發表，都是身兼編、導、演的「行動員」們一年來關心的主題，歷經提案、研究、調查、討論後發展而成，主題橫跨身體記憶、性別議題、移民流動、公私歷史等，具備獨立觀點與實驗性也強調跟在地的緊密聯繫。（編輯：龍柏安）1131220

阮劇團2024年封箱感謝祭「阮大旅社」個人創作發表，都是身兼編、導、演的「行動員」們1年來關心的主題，橫跨性別議題、移民流動等，具備獨立觀點與實驗性，也強調跟在地的緊密聯繫。（阮劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年12月20日
阮劇團2024年封箱感謝祭「阮大旅社」個人創作發表，都是身兼編、導、演的「行動員」們1年來關心的主題，橫跨性別議題、移民流動等，具備獨立觀點與實驗性，也強調跟在地的緊密聯繫。（阮劇團提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年12月20日
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