屏東王船文化館27日開館 明華園、戶外光雕秀慶開幕

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）屏東縣王船文化館12月27日盛大開館，以5大主題介紹地方歷史及迎王信仰；開幕首3日晚間6至9時，結合建築上演夜間光雕秀，28日晚間7時則有明華園總團戶外公演。

屏東縣王船文化館12月27日將開館，屏東縣政府文化處今天帶領媒體搶先開箱，導覽全館「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」、「打造神舟」與「東港迎王」5大主題展區。

文化處發布新聞稿表示，屏東縣王船文化館於2021年開工，主體建築以船形與海洋為意象，全館共5層；1樓由策展人馮建璋以360度環形沉浸式劇場「生命的長河」解開迎王平安祭典與王船歷史源起，結合東港在地藝術家黃志偉旁白，透過多媒體科技，帶領觀眾彷彿置身祭典現場，體驗迎王的壯闊與神聖。

2樓常設展「千歲巡狩」展示國家級民俗無形文化資產－南鯤鯓海漂王船、馬鳴山五年千歲大科、西港刈香、台南十三艙、南關線三大廟、東港迎王平安祭典，讓觀眾了解台灣王船演進與海外王船文化；特展首檔則以「溫的日子」為主題，取台語諧音「阮的日子」，由東港子弟方智弘策展，透過12組訪者為引，帶出東港人生命故事，也交織建構出温王爺在東港人心中的信仰重量。

3樓聚焦於屏北與屏南地方特色，文化處指出，「王之舟」展覽回顧屏東王船歷史演變，最大亮點莫過於由東隆宮王船組師傅循古法，耗時半年時間現地打造的鎮館之寶、總長42尺「典藏王船」，可見其匠藝精湛；4樓則以三年一科的東港迎王平安祭典為主軸，以人像、神轎及儀仗器物等，還原「迎王祭典」遶境場景。

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王船文化館將於12月27日正式對外開放，文化處表示，下午4時後免費進場，開幕首3日延長開放至晚間9時，晚間6時至9時有夜間光雕秀「信仰的長河」，結合建築特色，打造一場具有深度和震撼力的光影體驗；28日晚間7時邀請明華園總團戶外公演「么嘍正傳」首部曲；另外，「開館紀念香包御守」一推出即詢問度爆表，開幕連3天每天限量販售800個。

文化處提及，王船文化館採售票制，全票新台幣120元、屏東縣民優惠票60元，東港、南州、小琉球民眾出示證明文件免費入場；為歡慶開館，今年12月28日至明年1月24日，首月優惠方案全票99元、優惠票30元。（編輯：陳仁華）1131225