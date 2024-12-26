NSO歲末美聲饗宴 女高音瑪嘉伊澤夫妻檔首訪台

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）NSO國家交響樂團將展開歲末最後2場音樂會，邀請女高音瑪嘉伊澤、低男中音洛孔索羅與義大利指揮歌德斯坦攜手，帶來經典歌劇選段與史特勞斯家族樂作，為今年畫下美好句點。

喬治亞女高音妮諾．瑪嘉伊澤（Nino Machaidze）2007年僅22歲就受邀在米蘭史卡拉歌劇院歌劇「軍中女郎」中擔任女主角瑪麗，震撼了歌劇界，一夕成名，至今在國際樂壇表現出色。

日前瑪嘉伊澤受邀在摩納哥蒙地卡羅歌劇院同時詮釋歌劇「波希米亞人」中的穆塞塔與咪咪兩個角色，「我先演完穆塞塔一角，相隔3天再演出咪咪，比起來穆塞塔充滿活力與自信，而咪咪則以純真與深情打動人心。」瑪嘉伊澤說自己與咪咪這個角色更為契合，「咪咪的音樂可說是最完美的創作之一。」

30日的音樂會，瑪嘉伊澤也將獻唱「我的名字叫咪咪」，為台灣觀眾呈現這首動人樂作。

瑪嘉伊澤的先生也是音樂會低男中音桂多．洛孔索羅（Guido Loconsolo）表示，他原本雙主修單簧管與聲樂，「有一天我的老師跟我說，我的聲音準備好了，我自己也認為，唱聲樂讓我有一種使命感，這次的音樂會可以把我累積20多年的義大利音樂傳統帶到這裡，我覺得很開心。」

指揮卡羅．歌德斯坦（Carlo Goldstein）表示，自文藝復興以來，義大利率先探索音樂戲劇，「義大利歌劇的情感表達正是源於文字與音樂之間的深厚聯繫。」歌德斯坦2009年拿到格拉茲國際指揮比賽一等獎後，開始指揮生涯。

歌德斯坦表示，他在奧地利求學，奧地利等於是他第2個家鄉，「史特勞斯家族的音樂是維也納愛樂帶起來的傳統，因為太受歡迎，現在變成國際語言。」歌德斯坦說這些音樂讓觀眾聽起來很輕鬆，但對音樂家來說要演得很棒非常困難，「很期待與NSO的合作。」

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音樂會藝文贊助夥伴、力晶文化基金會執行長詹曼君表示，目前台灣表演藝術數量大爆炸，但國際聲樂名家訪台卻相當少見，「希望能夠介紹更多目前國際上重要的聲樂名家訪台，將成熟精采的演出呈現給台灣樂迷。」

女高音瑪嘉伊澤與NSO「名家歌劇選粹之夜」將於12月30日演出；12月31日「歲末音樂會」則精選18與19世紀歌劇經典以及史特勞斯家族的圓舞曲，地點都在台北國家音樂廳。（編輯：龍柏安）1131226