屏東王船文化館開幕 賴總統：促進國家認同

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）屏東縣王船文化館今天正式開幕，總統賴清德主持開幕典禮，並為鎮館之寶典藏王船點睛。賴總統表示，文化館保存國家重要文化，讓台灣人民為自己文化感光榮、對國家認同。

屏東王船文化館歷時3年完成，今天正式開幕。賴總統主持典禮，率總統府秘書長潘孟安、文化部長李遠、屏東縣長周春米等人向溫府千歲參拜。接著由九天民俗技藝團，以震撼鼓聲帶來喜氣與祝福，預祝開館順利。啟動儀式後在賴總統帶領下，為典藏王船點上代表平安避邪的硃砂。

賴總統致詞表示，王船文化館是屏東縣東港大喜事，也是台灣宗教文化幸事。感謝前縣長潘孟安及現任縣長周春米，一棒接一棒，一個動土、一個上梁；也要感謝李遠，有文化部支援讓建設順利完成，並感謝東隆宮及文化界各前輩，共同用心、用力充實文化館內容，讓它這麼豐富，誠懇祝福開幕順利、後續營運成功。

賴總統說，文化館建築非常美，相信未來也是觀光景點，讓東港未來更加發展。觀光客不止來吃黑鮪魚，也來了解王爺文化。政府把國家無形文化資產整個搬進文化館，不用3年才看1次，只要文化館有開放時間就可以觀賞；以新媒體科技加上沉浸式展覽，讓觀展彷彿置身3年1科迎王祭典。

賴總統指出，台灣不能沒有文化，文化是我們的根，文化也是一個民族的靈魂，是世界各國在比拚時，讓大家理解台灣是什麼樣國家的根據。今天用文化館保存台灣重要文化，讓台灣文化能代代相傳、每個台灣人民都能以自己文化感到光榮，對國家產生認同，為台灣感到光榮、驕傲。當我們認同文化時，人民就會團結，為這塊土地打拚，這是成立文化館背後重要意義。

李遠表示，昨天在文化幣下降至13至15歲記者會中詢問在場國中生，「文化重不重要」，大家大聲回答「重要」，再問台灣可以沒有自己文化嗎？青年朋友也堅定地說「不可以」。文化其實就在我們身邊，不管是王爺信仰、王船文化館都是最重要的文化，「越傳統、越現代；越在地、越國際」，雖然屏東離台北很遠，可是屏東離台灣很近，屏東的文化就是台灣文化。

周春米表示，文化館預算高達新台幣8.7億元，文化部支持約5.6億元，王船文化是大東港地區重要宗教文化祭典，也是國家重要民俗，感謝東港、南州、小琉球鄉親用汗水、用精神維護文化。期待綿遠流傳的王船、王爺文化，保存在王船文化館，也保佑在地鄉親，國泰民安、風調雨順。

依屏東縣政府資訊，王船文化館2021年開工，主體建築以船形與海洋為意象，全館共5層，以5大主題「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」、「打造神舟」與「東港迎王」，介紹地方歷史及迎王信仰。

王船文化館開幕首3日晚間6至9時，結合建築上演夜間光雕秀，28日晚間7時則有明華園總團戶外公演。（編輯：郭諭儒）1131227

總統賴清德（左3）、總統府秘書長潘孟安（左2）、文化部長李遠（右3）、屏東縣長周春米（右4）等人27日出席屏東王船文化館開幕式，一同進行啟動儀式。中央社記者黃郁菁攝 113年12月27日

屏東王船文化館27日盛大開幕，鎮館之寶「典藏王船」由資深王船師傅蔡文化（左4）等人打造，總統賴清德（左5）等人在完成點睛儀式後，與師傅們合影留念。中央社記者黃郁菁攝 113年12月27日