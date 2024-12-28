屏東落山風藝術季 火舞大劇「渡風者」震撼演出

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）屏東落山風藝術季今天在海口沙灘震撼演出火舞大劇「渡風者」，由劍舞藝術家蔡宏毅編導，首度推出4公尺高火焰巨人，並與紙風車劇團等團體帶來視覺饗宴。

屏東縣傳播暨國際事務處發布新聞稿表示，以沙灘為台、海天為幕的沙灘大秀，是落山風藝術季經典特色，深受民眾喜愛與期待。今晚「渡風者」大劇，原創360度沉浸式環境劇場，以恆春半島的風、車城的海，加入象徵光明、希望的火為元素，獻給每個歸鄉者，祈望屏東新的一年萬物飛揚，追逐夢想繼續前進。

傳播處指出，邀請到馬戲世界冠軍蔡宏毅及太極世界冠軍孫家閎，2名十大傑出青年首次同台展演，演繹劍與太極的極致創作。

蔡宏毅團隊推出全台首度亮相的4公尺高火焰巨人，攜手紙風車劇團、變裝皇后「瘋家Haus of WIND」、孫家閎及屏東子弟「屏東日系築夢一輪車俱樂部」，為觀眾帶來震撼視覺盛宴。

蔡宏毅帶來他獨創驚艷國際的精湛劍舞「行雲流劍」，更聯合「即將成真火舞團」、「屏東日系築夢一輪車俱樂部」，在海口港沙灘夜空下共創一齣無畏強風的多元文化震撼演出；孫家閎除了演出高空太極，更打破傳統太極和舞蹈的界限，藉由太極的柔美結合火焰激情，共演火焰太極。

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紙風車劇團來到海口沙灘，派出大飛鳥和深海魚和大小朋友開心大玩；國際重量級變裝皇后「瘋家Haus of WIND」首次參演，絢麗舞碼展現台灣多元文化壯志凌雲。

傳播處提及，落山風藝術季是恆春半島冬季旅遊重點之一，今年藝術季有5個展區，由國內外19組藝術團隊帶來26組作品，展期至明年3月2日止，也有貨櫃Café，提供咖啡、維大力聯名飲品、「小黃哥」雞蛋糕、多款藝術家授權文創品等。更多活動詳情可在2024落山風藝術季官網、「落山風之吹風看海地」臉書或到屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。（編輯：郭諭儒）1131228

2024屏東落山風藝術季文藝表演28日熱鬧登場，演出團隊陣容強大，包含即將成真火舞團、紙風車劇團、變裝皇后家族「瘋家Haus of Wind」等，話題與精彩度十足。（屏東縣政府傳播暨國際事務處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年12月28日