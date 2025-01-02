文化部鼓勵演唱會採實名制 研議優先提供檔期或場租

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）為遏止黃牛，文化部已於113年12月中與六都召開研商會議，文化部鼓勵熱門演唱會主辦單位主動規劃實名制入場，也請六都研議未來熱門演唱會採實名制者，優先提供檔期或場租優惠。

文化部今天發布新聞稿表示，從檢舉案件觀察，檢舉案最多的前10名活動都是未實施實名制的演唱會，而如劉德華、宇多田光、太妍等採取實名制者，檢舉案件明顯偏低，僅有個位數。由數據可知，實施實名制確實為防堵黃牛的有效方式之一。

此外，檢舉案量前3名的活動，舉辦場地都為萬人以上大型場館，包含台北大巨蛋、台北小巨蛋、高雄世運主場館。

「文化創意產業發展法」112年6月修正施行後至今，文化部已收受約8000件檢舉案，近期演唱會頻繁，加上台北大巨蛋啟用，黃牛票檢舉更是暴增。

文化部表示，為了對症下藥，文化部持續主動聯繫熱門演唱會主辦單位，提供實名制辦理案例及宣導補助資源，目前已有80個演唱會採取實名制措施。同時，文化部也於去年12月中主動邀集六都就實名制進行意見交換。

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文化部指出，售票方式屬商業機制，參考世界各國經驗，目前也多未採行實名制強制入法規定，但六都多表達將透過管理面協力宣導或響應，增加主辦單位實施實名制意願，例如台北市政府近期已研議台北小巨蛋試辦實名制場租優惠、演唱會經濟最蓬勃的高雄市政府也承諾依此原則加強協調。

文化部強調，會持續偕同地方政府溝通，並請主辦單位積極考量，減少黃牛掃票機會，以維持藝文表演票券市場秩序。（編輯：龍柏安）1140102