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班宇小說集「緩步」 在生活困境中發現希望

2025/1/4 18:30（1/4 18:41 更新）
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華文作家班宇長期關注底層脈動，小說深入人心，最新小說集「緩步」以9篇故事刻畫現代人在生活困境中的掙扎與希望，近期在台發行。左為班宇2023年在台出版小說集「冬泳」。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月4日
華文作家班宇長期關注底層脈動，小說深入人心，最新小說集「緩步」以9篇故事刻畫現代人在生活困境中的掙扎與希望，近期在台發行。左為班宇2023年在台出版小說集「冬泳」。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月4日
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（中央社記者邱祖胤台北4日電）作品多次被改拍成影視作品的華文作家班宇，長期關注底層脈動，小說深入人心，最新小說集「緩步」以9篇故事刻畫現代人在生活困境中的掙扎與希望，近期在台發行。

根據新經典文化發布新聞稿，班宇曾在訪談中說：「我無法抵抗和逆轉在我身上遭遇的這些時間，對於前方，依然是霧濛濛的一片。可能是海水的深處，可能是迷霧，也可能是黑暗的叢林。我始終在猶豫、在持平之中。我被這些事件推著、逼迫著，一點點往前走。」

新聞稿指出，「緩步」聚焦於現代社會種種議題，從青年創業、中年失業、婚姻考驗，到撫養孩子、老人照護，班宇以敏銳的觀察力，刻畫出不同角色面對人生困境的內心世界。

本書開篇「我年輕時的朋友」中，主角回想起與一名女性友人的青春時光，對比現今變質的婚姻，不勝唏噓；同名篇章「緩步」中，單耳失聰的妻子選擇離開家庭，留下丈夫和女兒，丈夫追尋妻子離去的原因；「透視法」則描寫遊戲聊天室中結緣的青年男女，以及學校班主任，兩代人的命運透過信鴿的意象交織在一起。

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新聞稿指出，曾任樂評的班宇，擅長以充滿韻律感的筆法，營造出虛幻迷離的氛圍，讓讀者彷彿置身於夢境之中。他經常運用鮮明象徵和隱喻，如「活人秘史」中，地下溜冰場的場景象徵著死亡的審判，而透明的斧頭則暗示著命運的不可預測；「羽翅」裡長出翅膀的意象則象徵著人們渴望逃離現實困境，企求心靈的自由。

班宇1986年生，中國遼寧瀋陽人，擔任過出版社編輯，2007年起書寫音樂評論和文化專欄，2016年開始創作小說，「逍遙遊」、「緩步」均被改編成影視作品。（編輯：陳政偉）1140104

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