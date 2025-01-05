曾聲演龍貓、亂馬1/2 聲優日高法子2月訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北5日電）曾為日本動畫電影「龍貓」草壁皋月、動畫「犬夜叉」桔梗等家喻戶曉角色配音，日本聲優日高法子2月9日將舉辦台灣首場簽名會，為其參與配音的全新「亂馬1/2」動畫宣傳。

「亂馬1/2」由日本國寶漫畫家高橋留美子創作，並在1989年動畫化播出，全新動畫於2024年推出，主要角色聲優皆沿用原班人馬，其中包含為女主角「天道茜」配音的日高法子（又譯為日高範子）。

動畫代理商曼迪傳播透過新聞稿表示，為慶祝「亂馬1/2」再度動畫化，曼迪傳播邀請日高法子來台，將於台北國際動漫節舉辦首場台灣簽名會。

日高法子身兼演員、主持人及歌手等多重身分，曾聲演「鄰家女孩」淺倉南、「犬夜叉」桔梗、「龍貓」草壁皋月等家喻戶曉的角色。

簽名會資格組限量150組，日高法子將為參加者現場親簽，並簽下粉絲名字，活動中也將邀請日高法子與現場粉絲分享配音的心路歷程。

「亂馬1/2」聲優日高法子簽名會將在2月9日於南港展覽館舉行，簽名會資格組明天中午12時開賣。（編輯：張雅淨）1140105