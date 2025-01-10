中國娃娃成軍25年 合體林美秀登WE ARE舞台演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北10日電）泰國女子團體中國娃娃China Dolls今年成軍滿25週年，逾10年未在台灣合體演出，文總與三立電視製播春節節目，邀請中國娃娃登台，並跨界與林美秀、展榮展瑞K.R. Bros合體演出。

「2025 WE ARE 我們的除夕夜」由文化總會製作，邀請超過40組演出團隊，並致力探索不同表演團隊相遇火花。如將與中國娃娃、林美秀、展榮展瑞K.R.Bros的團隊，還包含全台變裝皇后最大品牌「灣島皇后」Ｘ「蘇拉家族」。

中國娃娃今天進行節目彩排，一曲「單眼皮女生」又唱又跳掀起回憶殺，展榮表示，這首歌所有舞群和變裝皇后都會唱，音樂一放大家就跟著唱。展榮、展瑞去年跟中國娃娃曾一起合唱，之後就一直想「如果過年她們有機會來台灣就好了」，沒想到此次節目讓心願成真，讓兄弟倆人都覺得很興奮。

林美秀笑說，自己算是「歌唱新人」，還跟展榮展瑞討要紅包。她曾聽過中國娃娃的歌，但沒想到有機會湊一起表演，還被旁人形容套上登台頭套如「吉伊卡哇」，「我感覺有母雞帶小雞的感覺。」林美秀此次將在台上快速變裝，她說，得益於過去舞台劇演員歷練，讓她磨練出換裝速度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天彩排訪問中，眾人也紛紛建議中國娃娃若要重回台灣發展要「打鐵趁熱」，而被問到家庭生活，娃娃引用林美秀的歌笑說：「金罵沒ㄤ！」貝兒則又開始努力學中文，她現在是2個小孩的媽媽，10歲兒子和女兒7歲，還是名皮拉提斯老師。

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於28日晚間7時播出，播出平台包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。（編輯：陳政偉）1140110