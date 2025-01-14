台灣樂手登台飆唱嗨翻全場 台味席捲印度音樂節

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（中央社記者李晉緯新德里14日專電）台灣樂手雷擎及明馬丁近日獲邀到印度理工學院孟買分校Mood Indigo音樂節演出，兩人在台上飆唱「我的心裡只有你沒有他」等台灣經典曲目，演出除讓全場嗨翻，也讓濃濃台味席捲這個亞洲規模最大的大學音樂節。

印度理工學院孟買分校的Mood Indigo音樂節這次在超過10個場館，進行3場大型音樂會、37場小型演出，得到文化部補助的雷擎及明馬丁獲邀參加這場盛會，駐印度代表葛葆萱也派文化組秘書林品樺前往共襄盛舉。

在以明馬丁創作的Blues For Labrusca開場後，雷擎及明馬丁於現場演出「我的心裡只有你沒有他」、「放輕鬆」等台灣歌曲，及原民歌謠「老人飲酒歌」，兩人還以在印度紅透半片天的神曲Tunak Tunak Tun拉近與現場觀眾的距離。

曾於2022年入圍金曲獎最佳新人獎的雷擎接受中央社記者訪問時表示，他在演出中能明顯感受印度觀眾對外來文化的好奇，對於不同的文化交流也十分感興趣，「我覺得相較亞洲其他地方的觀眾，印度人更願意接觸不同的演出體驗。」

雷擎提到，在演出前有特別練了一下Tunak Tunak Tun那首歌，「演出時當歌曲一下，觀眾陷入一片瘋狂，台下每個人都跟著喊叫、拍手，讓我們也覺得非常開心。」

明馬丁告訴中央社記者，幾年前印度學生在音樂串流平台聽到他的音樂，便邀請他到印度演出，有了那次成功的經驗，這次他再獲邀，抱持想幫助台灣獨立音樂開拓市場的想法，他便邀請在音樂上有合作的雷擎一起參加，「我覺得雷擎真的很厲害，也希望更多人聽到他的音樂。」

對印度觀眾的熱情感到印象深刻的明馬丁說：「最開心的是，能讓他們知道，『我們是從台灣來的』，以及大家一起高呼『台灣』的一刻。」

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雷擎及明馬丁這次透過表演台灣流行音樂及原住民歌曲，期盼讓更多觀眾認識台灣音樂，明馬丁說：「表演結束後，他們（指觀眾）都很想跟我們聊天、拍照，我們聊了很多世界盃（足球賽）的話題，真的很開心。」

明馬丁也提到，希望未來有更多台灣的獨立音樂人能再到Mood Indigo演出，也期盼將來台灣的樂手能站上那個有4、5萬觀眾的大舞台表演，將台灣的音樂分享給更多人認識。（編輯：田瑞華）1140114

在印度理工學院孟買分校Mood Indigo音樂節的演出獲熱烈迴響，台灣樂手雷擎（圖中拿麥克風者）跑下舞台與觀眾互動。（駐印度代表處文化組提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年1月14日

台灣樂手雷擎（台上右）及明馬丁（台上左）獲邀到印度理工學院孟買分校Mood Indigo音樂節演出，吸引大批觀眾欣賞。（駐印度代表處文化組提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年1月14日

台灣樂手雷擎（前）及明馬丁（後）在印度理工學院孟買分校Mood Indigo音樂節飆唱「我的心裡只有你沒有他」等台灣經典曲目讓全場嗨翻，濃濃台味也席捲這個亞洲規模最大的大學音樂節。（駐印度代表處文化組提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年1月14日