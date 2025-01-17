讀書共和國紀實文學孵育計畫 號召台灣人寫台灣事

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）近年來有愈來愈多與台灣相關的影視、文學作品出現，「讀書共和國」出版集團推出「臺灣紀實文學出版孵育計畫」，提供百萬獎金與出版合約，號召台灣人寫台灣事。

根據「讀書共和國」發布的新聞稿，為鼓勵各領域研究者、寫作者，將台灣題材撰寫成書，分享給國內外讀者，「讀書共和國」自2025年起推出「臺灣紀實文學出版孵育計畫」，提供百萬獎金與出版合約，得獎作品若有IP開發與外譯潛力，主辦單位將進行媒合與推廣。即日起開始收件，至8月31日止。

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新聞稿指出，凡具中華民國國籍且成年的個人與團隊皆可投件，採紀實文學（非虛構寫作）的形式，針對一般大眾書寫真實的台灣題材，主題含括歷史事件、社會議題、自然生態、族群、人文風物、文化探究，乃至個人史、家族史等的研究踏查結果與故事，以1年為期提出寫作計畫與部分初稿。

徵選委員將從編輯與讀者的角度，選出金獎1名，獎金新台幣40萬元；銀獎2名，每名獎金30萬元。名單將於11月30日揭曉。得獎者須自簽約起1年內完成全書，由「讀書共和國」獨家出版。詳情可至活動FB、一卷文化FB、讀書共和國官網查詢。（編輯：管中維）1140117