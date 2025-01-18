「藝師誕生」特展 李遠：傳統藝術是台灣文化的根

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）展現藝師與結業藝生共創文化傳承篇章的「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展今天開幕，文化部長李遠強調「傳統藝術就是台灣文化的根」，向國寶藝師與藝生表達敬意。

文化部自2009年啟動「重要傳統藝術保存者傳習計畫」，以「師徒制」方式建立完整傳習制度，結業藝生經4年扎實學習，通過多次嚴謹考核，最終獲文化部頒發結業證書。

在特展開幕式上，由首次結合歌仔戲領域的江怡璇、南管戲曲陳燕玲及布袋戲陳韋佑3名結業藝生團隊共同演出「陳三五娘－留傘」開場，為傳統表演藝術演出注入創作能量。

文化部長李遠與文化資產局長陳濟民特別向國寶藝師及結業藝生表達敬意，肯定他們在傳統藝術保存這條道路上不懈的努力與奉獻。

李遠說，就任部長工作8個月，參與最多的就是傳統藝術活動，今天到現場，有種「度日如年」的感覺，一方面是立法院正在審查預算，預算被刪減，剩下的錢不足；另一方面，看到大家努力保留了上百年的傳統藝術，也是一種度日如年。

李遠表示：「如果沒有傳統藝術，我們國家根本不存在」，而傳統藝術必須靠一棒接一棒的傳承，只要有人願意做，就必須付出一生來做，當每個國寶藝師把技術傳承給藝生，過程中會有非常多的故事。

李遠強調，文化部會努力將這些傳統藝術及故事，與現代結合，並透過各種媒介及技術持續傳承與傳播，讓大家也能藉由電影、電視、漫畫、音樂等看見傳統藝術，「如果台灣文化沒有傳統藝術，台灣文化根本不存在」。李遠特別以一鞠躬向所有的傳統藝師致敬，「傳統藝術就是台灣文化的根，回到這裡就像回到自己的家一樣」。

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文化資產局長陳濟民補充，文化部迄今認定的人間國寶60名，結業藝生114名，還在習藝的藝生共187名。藝生們歷經艱辛的研習，學習人間國寶們專注堅持與追求完美的職人精神，結業後不是完結篇，後續的舞台及發展也相當重要，文化部及各附屬機關現正也積極支持，讓藝生們習得技藝後能夠繼續傳承，將國寶藝師與傳統文化精神永續傳承下去。

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展即日起至2026年1月17日於文化部文化資產園展出。（編輯：陳政偉）1140118