國父紀念館前揮毫迎蛇年 書法春聯贈民眾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北18日電）農曆新年將至，國立國父紀念館今天舉辦「靈蛇騰運喜迎春」揮毫活動，象徵2025靈蛇騰運，也邀請20個書法團體於會場設攤，由書法家現場書寫春聯免費分贈民眾。

「開筆祈福」是古來對新年豐美的期望，國父紀念館今年邀請國立故宮博物院院長蕭宗煌、國父紀念館館長王蘭生、台北市副市長張溫德、中國書法藝術基金會董事長連勝彥等10名嘉賓，共同書寫由中華文化藝術總院書法院院長楊旭堂所創作的新春對聯「龍騰豐稔歲 蛇舞富長春」。

王蘭生表示，國父紀念館館於春節前夕辦理揮毫活動至今已邁入第20年，與台北市年貨大街30年歷史相呼應，象徵吉祥如意。今年正逢館內進行整修工程，活動從室內移至戶外，祝福大家蛇年大吉大利，開春幸福滿堂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蕭宗煌表示，傳統習俗中店家開市、百業開工、戲劇開箱及國父紀念館開筆揮毫等，都是象徵著新年新氣象的開始，期待明年國父紀念館順利重新開館，提供市民更優質的藝文空間。張溫德也特別祝福市民新年闔家平安，心想事成。

國父紀念館透過新聞稿表示，迎春揮毫活動除增添年節氣氛之外，也希望藉此提供民眾接觸書法、認識書法的機會，使這門傳統藝術能結合春聯習俗繼續傳承。（編輯：陳政偉）1140118

國父紀念館18日上午舉辦「靈蛇騰運喜迎春」開筆暨揮毫活動，國父紀念館館長王蘭生（右）、故宮博物院院長蕭宗煌（左）揮毫寫春聯。中央社記者翁睿坤攝 114年1月18日

國父紀念館18日上午舉辦「靈蛇騰運喜迎春」開筆暨揮毫活動，國父紀念館館長王蘭生（圖）出席致詞。中央社記者翁睿坤攝 114年1月18日