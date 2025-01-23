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馬世芳談巴布狄倫 專書全方位解讀樂壇一代宗師

2025/1/23 12:24（1/23 12:46 更新）
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歌手巴布狄倫以逾500首歌、11座葛萊美獎等，以及破天荒諾貝爾文學獎，見證他自己搖滾之路，作家馬世芳新書「歌之國土」深入剖析這位傳奇歌手，近期出版。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月23日
歌手巴布狄倫以逾500首歌、11座葛萊美獎等，以及破天荒諾貝爾文學獎，見證他自己搖滾之路，作家馬世芳新書「歌之國土」深入剖析這位傳奇歌手，近期出版。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月23日
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（中央社記者邱祖胤台北23日電）搖滾樂能否拯救世界，歌手巴布狄倫以逾500首歌、11座葛萊美獎等，以及破天荒諾貝爾文學獎，見證他自己搖滾之路，作家馬世芳新書「歌之國土」深入剖析這位傳奇歌手，近期由新經典文化出版。

根據新經典文化發布的新聞稿，巴布狄倫音樂生涯橫跨半個多世紀，是影響流行樂史至深至鉅的第一人。他發行多達50張專輯，創作逾500首歌，總銷量破1億2500萬張，榮獲11座葛萊美獎、金球獎、奧斯卡，並在2016年成為首位獲得諾貝爾文學獎的歌手。

新聞稿指出，馬世芳自青春期開始浸淫於巴布狄倫的音樂世界，多年來收藏數百張錄音，研讀無數相關著述，更親身越洋聆賞10多場演唱會，累積多達30多年歌迷資歷。

馬世芳將他多年來所思所感、所學所聞，傾注於「歌之國土」一書，為中文讀者打造一部最平易近人的巴布狄倫全方位創作解讀。

本書以2020年馬世芳於誠品信義講堂開設「巴布．狄倫六講」為底稿，重新擴寫增訂而成；書中依循狄倫各時期音樂發展，從早期奠定當代民謠歌者「原型」的經典作品談起，詳述他如何吸收消化美國庶民樂史，逐步建立起創作根基。

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書中進一步介紹狄倫在1965年擁抱搖滾樂，以3張曠世巨作震撼樂壇成就「搖滾三部曲」時期，細解析被譽為「史上最偉大搖滾單曲」的「像一顆滾石」（Like A Rolling Stone）。

本書也涵蓋狄倫在1960、70年代的音樂蛻變，以及1980年代後期以降，從「遺忘的時光」（Time Out of Mind）到「狂浪之道」（Rough and Rowdy Ways）的創作高峰。（編輯：陳仁華）1140123

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