史前館規劃寒假春節活動 「蛇麼都有」邀民眾趣逛

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）國立台灣史前文化博物館寒假期間規劃精彩活動陸續登場，等待民眾解密「蛇麼都有、蛇麼都好玩」的史前館。春節連假期間康樂本館、卑南遺址27至29日休館，30至2月2日開館。

史前館新聞聯絡人邱瓊儀今天告訴中央社記者，史前館康樂本館迎接2025寒假到來，精心規劃多元豐富的推廣活動，常設展主題活動包括NMP祕寶大解密、趖來蛇去-咱趖來史前館、南島航行，以及特展教育推廣活動的穿說始於手下、微觀．史觀特展等活動，提供觀眾精采多元的選擇，邀請民眾趣逛史前館。

邱瓊儀表示，NMP秘寶大解密活動每日限量登場，漫步史前館賞析藝術介入空間的作品，邀民眾「藝」起來享受精心安排的史前館藝術巡禮。

深受親子喜愛的探索館，寒假期間2F探索體驗區每天開放2場次（上午場9時30分至11時30分、下午場2時至時）。Fun手作付費DIY活動，1月25、26日特別推出FUN黏土蛇年史前萌寵系列；還有讓大小朋友發揮創意恣意彩繪動物，將最具價值的紀念品帶回家。

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除康樂本館活動，邱瓊儀表示，位於台東車站後方的卑南遺址公園，2025年推出「暖暖蛇」系列活動，每週四下午辦理「玉珮瓊琚」鑽玉手作-玉飾手環，每週五下午推出「構成印象」敲樹皮手作-樹皮鑰匙圈，30日至2月2到公園走春，還可參加「財蛇到卑南_文物軟陶胸章」製作，每項都是獨一無二的專屬的紀念品。

史前館表示，來台東必定要來史前館，期待民眾用新的視角參與、認識3萬年來台灣土地與人群的故事。（編輯：郭諭儒）1140123