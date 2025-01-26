文化走春 新北市立美術館春節活動大年初二開跑

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市文化局今天表示，新北市立美術館春節期間將推出一系列限定活動，包括主題展覽導覽、趣味抽獎挑戰及拍照贈禮等，邀請市民從大年初二（1月30日）開始來新美館文化走春。

文化局發布新聞稿指出，即將於4月25日正式開館的新美館，春節期間，將以多元活動迎接春節，無論是全家共遊、文青漫步，或好友同遊，皆能在這裡感受藝術的美好與春節的歡樂氛圍。

新美館表示，自初二起每日於上午11時提供「穿山而過」主題展覽導覽，專人帶領參觀戶外園區中9件以自然與地景為靈感創作的藝術作品，體驗藝術與環境共生的獨特魅力。

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民眾還可參加特別設計的「樂樂刮」挑戰，只要入園步行滿1000步，即可獲得限量刮刮樂卡一張，每日限量100張，張張有獎，獎品包括造型磁鐵與趣味積木等，數量有限，送完為止；活動期間於園區拍攝指定畫面並上傳社群媒體，還可免費兌換限量「彩虹蛇蛇包」，讓春節回憶更添色彩。

新美館表示，於2月1日、2日推出「沿山而行，景框寫生親子工作坊」，邀請親子攜手走入園區，用畫筆描繪鶯歌的群山環繞與藝術之美，打造專屬的創意時光。目前網路報名雖已額滿，但現場開放候補參與，可至服務台登記。（編輯：林恕暉）1140126