排灣族手紋耆老廖玉蕊辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）屏東縣來義鄉文樂部落「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者廖玉蕊Kaljui Atalep於1月25日辭世，享耆壽93歲。文化部今日頒贈旌揚狀，表彰廖玉蕊保存傳統手紋文化的貢獻。

文化部文化資產局副局長林尚瑛今日代表頒贈文化部旌揚狀，由廖玉蕊兒子阿棒．阿達勒本代表受贈，表彰廖玉蕊一生致力排灣族民俗的保存、傳承傳統手紋文化，維護部落社會階序倫理，為台灣原住民族文化留下重要文化資產的貢獻。

根據文化部文化資產局的新聞資料，廖玉蕊生於1932年，2021年8月30日經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者。

手紋文化是排灣族傳統民俗，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。圖案構成代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，都展現與土地的關聯性，也詮釋排灣族傳統社會階序倫理。

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排灣女子刺紋的順序大致會先從手背上開始，通常一天可將一隻手的刺紋處理完成，刺紋過程依照圖紋的繁複程度，至少需要兩天以上的時間。手紋伴隨一生，對女子本身、家族、部落都是一件非常慎重的事情。

由於手紋文化瀕臨消失危機，廖玉蕊長期守護著部落文化及維護部落社會階序倫理，致力於手紋文化的保存維護工作及儀式，彰顯了該文化在維繫族群核心價值的重要性，為台灣的歷史及無形文化資產留下文化註腳，對於排灣族文化資產保存維護，具有重要貢獻。（編輯：謝雅竹）1140206