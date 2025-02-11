美國富豪家庭保母貼身觀察 揭上流階級生活樣貌

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）美國上流家庭的生活是什麼樣子，出身底層的「我在億萬豪宅當保母」作家史蒂芬妮，為解決學貸問題，她放棄創作夢想，當起7年曼哈頓頂級富豪家庭保母，並寫下貼身觀察紀錄。

根據先覺出版書訊，被窮養長大的史蒂芬妮・基瑟（Stephanie Kiser），從小被評估為「發展落後」，卻努力成為家族裡第一個念大學的孩子，主修電影和電視創作。然而，咬筆桿的夢想還沒實踐前，就先被打入殘酷現實。學貸利率4.5%、一個月得還新台幣3萬5千元，錢都拿去繳利息，本金幾乎沒減少。

窮途末路的史蒂芬妮只好展開從未想過的職涯，替紐約富豪家庭帶小孩，看見了她從未想過的世界，好比「為什麼有錢人都生三胎」。

史蒂芬妮指出，在紐約上東區養3個小孩是身分地位的象徵，就像宣告：「這家人不僅生活在全美國最貴的地段，而且生活得輕鬆自在。」由於此地房價動輒破億元，孩子學費一年3百多萬元，這些家庭不只住得起、還有閒錢供養子女。

她透露，這份工作每週實領3萬8千元現金，依不同家庭工作狀況，年薪可達新台幣240萬至480萬元。雖然看似解決了史蒂芬妮的生活困境，但幾年下來，長達12小時的工時，讓她沒餘力經營真正的人生。

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書中描述，金錢能買到的物質享受，階級的現實，以及僱主家精緻的教養方式，都不斷刺痛史蒂芬妮充滿陰影的童年回憶。她同時看見，即使是有錢人家裡高學歷、高成就的媽媽，也和普通家庭的媽媽一樣，面對著過多的要求、失衡的親職分工。

這一切讓史蒂芬妮陷入了迷惘，思索著「擁有金錢，就等於擁有幸福嗎？」是否應該繼續待在僱主家享受高收入，還是勇敢為自己夢想闖蕩。全書從「上流兒童」的保母觀點，對頂層社會的貼身觀察，也寫出對母職和階級的深刻思考。（編輯：李亨山）1140211