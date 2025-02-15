蔣勳探尋堀尾一彥傳奇 訴說台東池上動人故事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台東15日電）作家蔣勳近年認養台東池上老宅，成立「池上蔣勳書房」，同時挖掘老宅第一代主人堀尾一彥的故事，近期出版「蔣勳書房與堀尾一彥」手冊，希望更多人知道這故事，進而深入了解池上。

新書發表會今天在「池上蔣勳書房」舉行，包括台東縣文化處長李吉崇、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢、資深媒體人徐璐等人出席。

蔣勳致詞表示，這本小書只送不賣，他希望所有人到這裡，都能知道曾經有一個日本人19歲就被派駐到台灣，後來輾轉來到台東，成為池上公學校的校長，還寫下11首「台東小唄」，用詩記錄下對這片土地的感動。

「池上蔣勳書房」前身是池上公學校（現今福原國小）校長堀尾一彥的宿舍，2019年由環境藝術家王金生修復，使老屋風采重現，後經由台東縣政府協助，由蔣勳文化基金會認養，去年3月正式對外公開。

蔣勳說，他在閱讀堀尾一彥資料的過程中，有一次忽然發現堀尾一彥的辭職書，原來他在擔任暖暖公學校校長時，廠商運補學校相關物資無法如期交貨，堀尾知道對方難處，先預付廠商款項，要對方事後交貨即可，但又自知這樣做是違法的，於是自請辭職，這樣的擔當讓蔣勳感動，「但堀尾一彥也因此有機會來到台東」。

蔣勳也提到前往堀尾一彥出生地、日本九州熊本玉名進行踏察的經過，一次他誤打誤撞來到一個叫產山村的地方，發現這個小村落自行編印了一本精緻小手冊，用簡單的圖文介紹產山村，而且只送不賣，「這個不到一千多人的村落，可以出這樣只送不賣的書，十分令人尊敬」，於是興起為池上編印一本小書的念頭。

透過 Google News 追蹤中央社

蔣勳表示，台灣觀光文化亟需有一種靜下來的能量，不是只有吃喝玩樂，而是樸實訴說屬於這裡的故事，如果有一天台灣的鄉鎮都能有這樣的小書出現，台灣史或許能更踏實地建立起來。

蔣勳特別感謝「蔣勳書房與堀尾一彥」一書的編輯團隊，包括資深編輯人曾文娟、鄭祥琳，以及視覺設計林秦華，在他們的協力下，為池上這個地方率先完成一本樸實的小書。（編輯：陳彥鈞）1140215