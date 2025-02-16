國父紀念館休館表演不打烊 22場學生戶外音樂會登場

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）國父紀念館2024年2月起休館，進行主體建築整修工程，預計2026年第4季完工；落實休館期間表演藝術不打烊，國父紀念館規劃22場戶外音樂會表演，讓年輕學子有展演舞台。

根據國父紀念館今天發布的新聞資料，「國父紀念館翠湖青少年戶外音樂會」邀請台北市大安國小、五常國小、仁愛國小、民生國小、民權國小、光復國小、南門國小、國語實小、龍安國小、金華國中、延平高中、信義國中、敦化國中、私立復興實驗高中，以及龍門國中15所學校樂團共襄盛舉。

今天下午受邀首場演出的民權國小管樂團，多次榮獲台北市管樂合奏第1名，代表台北市參加全國音樂決賽獲得特優及優等，為連續13年唯一受邀參加「台北市樂儀旗舞觀摩表演活動」的小學團體；今天演出以「小小世界」、「客家本色」、「中華隊嗆司曲」等演出揭開系列活動序幕。

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國父紀念館長王蘭生表示，國父紀念館是台北市民眾喜愛的藝文平台，由於館體建築進行大會堂暨周邊設施升級工程，暫時關閉，這次規劃結合社區資源及學校，將中山公園打造成音樂表演平台。

王蘭生表示，接下來直到12月27日，每個月都有學生樂團演出，「翠湖青少年戶外音樂會也適合跨世代家庭成員參加的活動，邀請所有民眾持續到國父紀念館參與。」（編輯：陳仁華）1140216