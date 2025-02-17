倫敦戴芬娜基金會駐村 開放台藝術家及策展人報名

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（中央社記者王寶兒台北17日電）文化部駐英國代表處文化組與倫敦重要駐村機構戴芬娜基金會（Delfina Foundation）合作，將選送1名台灣藝術家或策展人進駐，獲選者可進行為期12週的駐村計畫。

戴芬娜基金會為英國知名藝術發展機構，坐落於倫敦市中心，於英國及歐陸擁有廣泛專業網絡，也提供多類型的輔導及諮詢，協助藝術家經營國際連結。文化部今天發布新聞稿表示，徵選截止日為3月9日（英國GMT標準時間）。

本次徵選創作研究主題並無限制，文化部表示，期待藉由基金會專業輔導及網絡，與英國當代藝術社群發展對話，展現回應全球議題的實力，進一步拓展台灣當代藝術人才未來國際參與面向。

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駐村時間訂定為6月23日至9月14日，獲選者除將進行獨立研究外，基金會也將協助及鼓勵同期駐村藝術家之間舉辦非正式的聚會或討論，同時將安排入選者參加各項外部行程及人脈媒合活動，以利駐村藝術家積極與藝術界互相交流激盪，同時提供專業輔導，包括針對作品集提供外部策展人諮詢服務等。

申請者將由戴芬娜基金會召集英國藝術家及策展人等專業人士組成委員會共同進行評選，首輪為作品集書面評選，進入第2輪的候選者將受邀以視訊遠距方式面談，基金會預計4月下旬通知申請者評選結果。（編輯：李亨山）1140217