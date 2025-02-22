郭子乾巧扮「柯總召」 幽默號召盼舞台劇爆滿

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）演員于子育、郭子乾與王偉忠主演舞台劇「謝謝大家收看」，3月將巡迴至高雄演出，郭子乾更特別變身「柯總召」拍短片，號召觀眾讓劇場「大爆滿」。

郭子乾與王偉忠合作近40年，參與王偉忠電視生涯中多部代表作，這次他也邀請郭子乾加入舞台劇演出，飾演50年前北漂進入電視台的南部孩子「王忠偉」。

郭子乾透過劇團新聞稿分享，王偉忠年輕時當編導，常為求好心切而大吼大叫，讓演員倍感壓力。現在雖然和善許多，但演出「謝謝大家收看」過程，換郭子乾在台上咆哮放狠話：「我為什麼要跟一隻豬演戲」、「你立刻從地球上消失」，讓王偉忠忍不住好奇自己當時真有那麼難搞，郭子乾則秒點頭。

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不過王偉忠也認同並稱讚郭子乾演什麼像什麼，因此特別在舞台劇裡不讓郭子乾做特殊化妝，光靠臉部表情、肢體與口音變臉，就化身國內政壇高層們，每次這段即興演出都讓觀眾看得大聲喝采。郭子乾也透露，會照當下時事設計不同的對白，至於會讓「誰」登台，將是最高機密。

「謝謝大家收看」北中南巡迴已演出將近30場，接下來3月8、9日將於高雄衛武營演出；5月16至18日在台北表演藝術中心登台，目前開放早鳥優惠中。（編輯：陳政偉）1140222