法藍瓷光點計畫啟動徵件 「一瞬間」成獎項主題

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（中央社記者王寶兒台北5日電）法藍瓷光點計畫自2018年創立以來，提供全球首個專注於陶瓷藝術創新的非營利獎學金，第5屆計畫自即日起開始徵件，其中光點未來獎主題訂為「一瞬間」。

徵件記者會今天舉行，法藍瓷創辦人暨光點計畫發起者陳立恆致詞表示，法藍瓷一路走來，有眾多貴人支持，秉持回饋初心才發起光點計畫。新生代陶瓷創作者擁有十足創意，代表未來樣貌，而光點計畫希望能以實質資源支持，讓創作者可以持續發展，打造更祥和美好的世界。

今年除延續百件陶瓷原創作品獎學金（每件新台幣3萬元）外，光點計畫持續推出總獎金高達百萬的「光點未來獎」，不限報名身分，以「一瞬間 A Split Second」為創作主題，邀請藝術家捕捉剎那間的美好。

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法藍瓷透過新聞稿說明，「一瞬間 A Split Second」主題召集全球藝術家共同探索剎那與永恆的界限，讓瞬間不再只是稍縱即逝，而是在瓷土間細膩雕琢，經窯火淬鍊後，燒結成時間長河中最恆久的印記。

今年法藍瓷光點計畫將擴大獎勵範圍，新增2名光點未來獎優選獎，提供每名6萬元的獎勵，進一步激勵新生代創作者勇敢實踐理想。第5屆法藍瓷光點計畫自即日起啟動徵件至7月31日。（編輯：張雅淨）1140305