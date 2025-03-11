台灣戲曲藝術節旗艦連發 孫翠鳳孫榮輝罕見同台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北11日電）2025台灣戲曲藝術節推出11檔精彩節目，雙旗艦作「轉生到異世界成為嘉慶君」、「赤子」打破虛實界線，用戲曲帶觀眾遊歷平行時空，更促成資深歌仔戲演員孫翠鳳與孫榮輝兄妹睽違20多年同台。

國立傳統藝術中心今天舉辦台灣戲曲藝術節雙旗艦製作節目宣告記者會，傳藝中心主任陳悅宜表示，台灣戲曲藝術節的旗艦製作每年都在為台灣本土戲曲突破框架，尋求不同方向的表演形式與發展可能性。今年大小旗艦兩齣戲，更將虛構、杜撰的故事情節融入史料，以古鑑今、以假見真反映出奧妙人生，保證讓觀眾大飽眼福。

大旗艦製作為明華園戲劇總團作品「轉生到異世界成為嘉慶君－發現我的祖先是詐騙集團！？」，由台新藝術獎得主宋厚寬執導、編劇蔡逸璇執筆，讓孫翠鳳與78歲的哥哥孫榮輝睽違20多年罕見同台。陳悅宜開心形容像完成心願，見證戲曲家族傳承。

孫翠鳳今天受訪笑說，這次是明華園總團聯手一心戲劇團，不僅有雙小生孫詩珮、孫詩詠助陣，還加送國寶級一心戲劇團團長孫榮輝。她不忘吐槽哥哥專業、敬業但很難控制，再搭上無厘頭劇情，每次排練全部人都笑到東倒西歪。孫榮輝也感謝大家促成，平時兄妹倆只在台下聊天，很難同時上台。

「轉生到異世界成為嘉慶君」將觀眾耳熟能詳的經典歌仔戲IP「嘉慶君遊台灣」，結合台灣嘉慶年間真實發生土地詐騙案，描述青年小劉在走投無路下當起詐騙集團車手，卻因一場車禍意外轉生到歌仔戲異世界。他不僅變成微服出巡的「劉嘉慶」，還發現祖先是詐欺犯，展開一連串逗趣故事。

小旗艦製作為台北木偶劇團的「赤子」，以「台灣第一才子」呂赫若的人生為靈感，創作出架空世界的武俠故事，描述書生赤子因一首反詩捲入動盪，被一枝凝聚革命先輩意志的明月筆，引領踏上反抗之路，卻遭奸人出賣，選擇將精神與力量交付弟子。多年後神秘俠士手握明月筆，再度掀起對抗不公的浪潮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全劇將偶戲、現場演出，還有即時投影與聲音藝術融合，打造獨特的劇場體驗，編劇施如芳透過布袋戲創作出革命者的故事，更相信人心不死，追求革命的精神就會傳承下去。

「赤子」將於4月18日至20日在台灣戲曲中心小表演廳演出；「轉生到異世界成為嘉慶君」則於5月16日至18日在台灣戲曲中心大表演廳演出。（編輯：張雅淨）1140311