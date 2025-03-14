台語詩人林宗源辭世 文化部代表頒贈總統褒揚令

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）台語詩人林宗源去年11月辭世，文化部政務次長李靜慧今天代表頒贈總統褒揚令，表彰他生前對台灣文學的成就與貢獻，由林宗源孫女林采億代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，頒贈儀式於台文筆會主辦「2025第3屆314台灣詩人節＆台越文學交流＆台越文學館開幕」活動中舉行。

林宗源1935年生於台南，曾任「現代詩社」與「蕃薯詩社」社長，曾獲吳濁流新詩獎、榮後台灣詩人獎、台灣文學家牛津獎、世界詩人會議日本大會名譽文學博士等殊榮。現代詩創作數量超過1400首，生前已將作品手稿、影像資料、收藏文獻捐贈國立台灣文學館。

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林宗源長年投入現代詩創作，是戰後台語現代詩的先驅詩人。林宗源認為唯有母語創作，才能彰顯詩人深刻的情意與思想，他以母語詩書寫對土地的熱愛，歌詠台灣風土，亦關心政治與社會公共議題，在推動台灣台語文學運動方面也不遺餘力。

文化部表示，林宗源畢生以推廣台灣台語文學為職志，堅持對母語文學的熱愛與信念，為台語文學奠定基礎，影響深遠，典範永存。（編輯：龍柏安）1140314