文青型鋼琴家 魯多維柯艾奧迪空靈樂音傳情

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）義大利國寶鋼琴家魯多維柯．艾奧迪（Ludovico Einaudi）可說是古典樂界的「文青型」音樂家，多年來為義大利電影與劇場擔任配樂，樂音空靈傳情，今年將首度訪台演出2場。

艾奧迪的音樂之路從古典樂開始，他早年於圖靈和米蘭音樂院先後接受古典音樂訓練，隨知名當代作曲家貝里歐（Luciano BERIO）與史托克豪森（Karlheinz STOCKHAUSEN）學習，並透過檀格塢音樂節（Tanglewood Music Festival）的獎學金赴美接觸極簡音樂，深厚的基礎影響他後來的音樂作品。

根據衛武營發布的新聞資料，艾奧迪以極富渲染力和畫面感的作品觸動人心，近年更操刀奧斯卡金像獎最佳電影「游牧人生」配樂，劇中所傳遞自由活動、不受束縛和享受生活的精神，艾奧迪的音樂功不可沒。

安東尼‧霍普金斯（Anthony Hopkins）拿下奧斯卡影帝的作品「父親」以及知名法國電影「逆轉人生」，也都是艾奧迪擔任配樂。

艾奧迪的作品「北極輓歌」以音樂呼籲全球重視碳排議題，2016年他和綠色和平組織合作（Greenpeace），特地在北極的人造浮冰平台設置平台鋼琴演奏，影片中琴聲交錯海鳥悲鳴和冰川消融聲響，提醒世人搶救北極，刻不容緩。影片上傳YouTube後，至今已累積破2千萬次觀看數。

艾奧迪也曾以行為藝術的概念出發，發行了「散策七日」（Seven Days Walking）系列專輯，一共分7張，一個月發行1張。起源來自於2018年的冬天，居住於阿爾卑斯山的魯多維柯．艾奧迪看著因白雪覆蓋而失去顏色的大地，那樣純粹的本質成了觸動他創作的靈感。

艾奧迪沿著家中附近小徑一日復一日地走著，發現每日的風景會因為當下的心境有著不同的變化，他將第1日作為主題，第2至第7日則分別是6個不同變奏，「這像是一本小說，你會發現同樣的人、同樣的角色，在不同的時刻出現，總共出現7次、7日，我用了7個月時間去發行。」

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最近艾奧迪發行了「夏日印象」新專輯，靈感來自於艾奧迪一次地中海島嶼的度假經歷。他在所租住的別墅內意外發現前主人創作的夏日油畫，這些畫作喚醒了他關於童年夏天的珍貴回憶，「夏天是與生活最緊密相連的時光，那種自由和對自然的探索，深深烙印在我的心中。」這些感悟都成專輯的靈魂所在。

魯多維柯‧艾奧迪音樂會將於4月4日在台北國家音樂廳，4月5日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳。（編輯：李亨山）1140324