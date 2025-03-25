蘇曉康新作「雨煙雪鹽」 劫後餘生永不放棄

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（中央社記者邱祖胤台北25日電）作家、中國異議人士蘇曉康被迫流亡海外36年，新作「雨煙雪鹽」續寫他告別美國德拉瓦州到華府後的生活與見聞，傳達流亡者劫後餘生永不放棄的心路歷程，近期在台灣出版發行。

書名「雨煙雪鹽」，指蘇曉康流亡期間感受到的滋味，「領受過文字原鄉的台灣雨煙，又跌進孤寂原野北美的雪鹽，30年思之得二味：茫然不放棄之心，在黑暗中匍匐爬行，劫後生命何其甘甜，常常從詭譎世局與多舛命運中夢醒過來，竟得春雨梨花之唐詩意境」。

根據印刻文學發布新書資訊，蘇曉康從寂寞返回人世，也在歐洲、南亞、台北、北美飛來飛去，驚見坊間種種學人、領袖、神棍在天使與魔鬼間幻化著百態，也在無數極端之間擺盪游弋，感懷那遠離故土的建制拓荒者。

對於近年的「基輔烽火連天」，蘇曉康感懷，「曾是記憶中的一團火，竟也連帶著一段幽暗的私人軌跡，離群索居中又一場滅頂，仍舊喪魂失魄、咬碎牙根，轉頭忽見外面世界圖景，也是血與火、東方與西方、歷史與思潮、悲切與宿命的另一種荒涼」。

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書中記錄天體物理學家方勵之妻子李淑嫻對蘇曉康說的話，「我們這些人必須讓真相在身後不被歪曲」，這或許是「無家可歸」的流亡者，歷經恐怖劫難，目睹時政與世局各式荒誕與污濁後，堅持翔實寫作的理由。

蘇曉康生於1949年，80年代以深具批判性的報導文學引領風潮，1988年推出系列紀錄片「河殤」掀起關注，隔年發生六四民運，蘇曉康開始長達30多年流亡生涯，2021年以「鬼推磨」獲得台北國際書展大獎。（編輯：張雅淨）1140325