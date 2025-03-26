英國電影協會台灣新電影專題 金馬獎得主將出席導讀

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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）文化部與英國電影協會合作，3月31日至4月30日推出「多元聲音：重構台灣新電影」專題，將放映15部作品。台灣知名影人也將出席導讀。

台灣新電影知名導演、金馬獎「終身成就獎」得主陳坤厚，以及「台灣國際女性影展」和「南方影展」創辦人黃玉珊，將應邀赴倫敦，出席與觀眾和專業影人的交流座談。

英國電影協會（British Film Institue, BFI）是英國最大規模、最具代表性的影視推廣機構。文化部駐英國代表處文化組與BFI合作推出「多元聲音：重構台灣新電影」（Myriad Voices: Reframing Taiwan New Cinema）專題，是BFI在官網重點宣傳的年度節目。

BFI另曾在今年2至3月再次推出台灣導演楊德昌電影回顧展，顯示英國電影界對台灣的關注。

「多元聲音：重構台灣新電影」策展人趙賢真（Hyun Jin Cho，音譯）說，台灣新電影「在懸而未決的過去與不可避免的未來之間」尋找自我定位，許多作品融合洞察力與真性情，細膩但輕鬆，至今仍能引發當代觀眾反思與共鳴。趙賢真也是英國最大規模影展BFI倫敦電影節（BFI London Film Festival）選片人。

「多元聲音：重構台灣新電影」將在BFI位於倫敦泰晤士河（River Thames）南岸的南岸影城（BFI Southbank）舉行，總計放映15部電影、提供30多個場次，片單涵蓋侯孝賢、楊德昌、王童、萬仁、張毅、陳坤厚、黃玉珊等多位導演的代表性作品。

BFI另邀請陳坤厚和黃玉珊赴倫敦參加一系列活動，包括陳坤厚將親自導讀作品「風櫃來的人」，並出席作品「小爸爸的天空」、「最想念的季節」映後交流。黃玉珊導演則將出席作品「落山風」映後交流。

影展訂4月12日舉行台灣新電影研討會，從學術研究、文化、社會、政治和產業面探討台灣新電影運動，黃玉珊將擔任與談人，從女性主義觀點解析1980年代的台灣電影產業發展。

文化部駐英文化組指出，過往台灣電影在倫敦多以參加電影節的形式推廣，去年起則有與獨立電影院「花園電影院」（Garden Cinema）合作的常態放映。此次與極具指標意義的機構BFI合作，舉辦專題影展，期望進一步強化台英相關領域交流合作、增進英國觀眾對台灣電影與文化的認識。

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BFI成立於1933年，下轄2個影城，以及規模在全球數一數二的電影資料館「BFI國家資料館」（BFI National Archive）。

BFI此次推出台灣新電影專題，期間也獲台灣國家電影及視聽文化中心協助。（編輯：周永捷）1140326