台文館「意料之外神展開」一探文學改編多重可能

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）台灣文學作品搬上影視舞台，持續發揮影響力，國立台灣文學館推出「意料之外神展開：踏上文學銀幕奇幻之旅」特展，帶領觀眾一探文學改編影視的多重可能。

開幕儀式今天在台文館舉行，包括台文館館長陳瑩芳、國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁、國藝會董事長林淇瀁、作家李昂等人出席。

陳瑩芳致詞時表示，文學是影視、圖像、音樂、遊戲、戲劇的故事發動機，文學作品的完成絕不是終點，而是另一部作品的起點，希望大家共同為文學跨域努力。

作家李昂致詞時感謝影視聽中心修復「殺夫」等一系列電影，重新收錄8個曾被刪剪的片段，代表當今台灣的民主與高度自由，李昂說，「文學是台灣文化的基石，期待未來有各式的改編、創作從文學出發。」

根據台文館發布新聞稿，本展不僅關注近代的影視改編趨勢，更將視野拉回到日治時期，讓觀眾從黑白默片出發，一路走過台語片的黃金年代、瓊瑤時期的三廳電影、武俠片風潮，直至1980年代的台灣新電影浪潮，開創新的電影形式與語言。

展覽將邀請觀眾走入經典電影場景、編寫對白、獻聲為主角重新配音，並爬梳不同年代電影主題曲，搭配文學作品改編電影劇本、手稿、照片與相關器物，透過流動的聲音影像，串接台灣風土人情。

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這次展覽獲得文化部長李遠鼎力支持，將自己珍藏多年、掀起電影新浪潮的「白鴿計畫」筆記本、原版海報、劇本、企劃書、雜誌等貴重文物，提供予展覽陳列外，並決定悉數捐贈給台文館。

「意料之外神展開」特展，即日起展至11月23日止。（編輯：李亨山）1140401