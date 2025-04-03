嘉義文創園區品生活節 街舞市集帶民眾體驗生活

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（中央社記者王寶兒台北3日電）嘉義南恩禪寺主祀濟公活佛，也同時供奉月老與孟婆為善男信女牽線，形成罕見的咖啡豆供奉文化。今天在嘉義文創園區開幕的「品生活節」將這段獨特的信仰放入主題展，刻畫民眾追求緣分的期待。

在文化部支持之下，嘉義文創園區今天起舉辦「2025舞秀食光 品生活節」，以「文化生活養成」與「發展地方文化特色活動」為核心，透過街舞市集與主題展覽等形式，與民眾一起體驗美好飲食生活。

文化部文創發展司長江清松今天在致詞時表示，嘉義文創園區是嘉義地區的國家級文創場域，肩負文化藝術教育功能、產業功能以及公共性，「不但要協助文創產業內容孵育、培育與製作，也要提供在地民眾體驗文化之美，感受台灣文化內容的豐富性。」

江清松說，「品生活節」在嘉義文創園區已經舉辦4年，感謝民進黨立委王美惠及嘉義市政府的支持與協助，已經逐漸建立園區品牌活動形象，期許「品生活節」可以持續發展，成為嘉義的品牌活動。

根據創藝傳媒今天發布的新聞資料，今天開幕表演由蘋果家族兒童街舞帶來活力四射的演出，4月6日將迎來知名歌手陳忻玥、HowZ、邱淑蟬等人的精彩演唱。此外，嘉義在地知名劇團「阮劇團」、「義興閣掌中劇團」、「不可無料劇場」也將輪番上演，讓觀眾近距離感受戲劇藝術的魅力。

「品生活節」已經連續4年在嘉義文創園區舉辦，已成為嘉義一年一度文化盛事，今年主題展「喝一杯，彼時」以嘉義的茶、酒、咖啡為經緯，回望那些在飲食間流轉的生命片刻。這次導入文化科技，以智慧照明系統Nanoleaf點綴展場，並打造沈浸光影展，成為全場焦點。

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這次展覽也邀請今年獲得IF設計獎項的矩沛集團丹澤室內設計進行展場空間設計，在「月老求緣」展區可以看見「品醇殿」，感受咖啡與姻緣的一線牽。今年也首度舉辦首屆「品舞盃」全國街舞大賽，激發青少年的熱情活力。

嘉義文創園區「品生活節」從4月3日起舉行，一直到4月20日。（編輯：李亨山）1140403