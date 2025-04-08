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台灣玩具設計師陳韋宏 倫敦展出自我反思奇幻旅程

2025/4/8 16:07（4/8 16:16 更新）
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台灣玩具設計師陳韋宏木雕作品「棋盤」，主角盧卡斯和尼克站在棋盤上，傳達的概念是「人生如棋」。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月8日
台灣玩具設計師陳韋宏木雕作品「棋盤」，主角盧卡斯和尼克站在棋盤上，傳達的概念是「人生如棋」。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月8日
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（中央社記者黃佩珊倫敦8日專電）台灣玩具設計師陳韋宏（Shon Chen）在東倫敦藝換空間（The Alter Space）舉辦個展，轉換空間經理顏逸聰（Bede Ngan）今天接受中央社記者訪問表示，這次展覽主題為「自我反思」（Self Reflection），邀請觀眾與自己內心對話，展出至4月13日止。

顏逸聰說，陳韋宏作品生動有趣，在亞洲已具有一定的知名度，這次展出從3月15日至今吸引許多陳韋宏的粉絲遠道而來，除了觀賞作品，也順便旅遊。展出地點鄰近倫敦著名的紅磚巷（Brick Lane），附近有許多藝廊、博物館、小吃店，著名的白教堂（WhiteChapel）也只需10分鐘的路程，參觀展覽可以順便走訪紅磚巷。

人在台灣的陳韋宏透過電子郵件接受中央社訪問，他說，希望透過玩具傳達「守護」與「歡樂」。展出的主要角色為他創造出的人物盧卡斯（Lucas）和尼克（Nick），盧卡斯是住在幻想世界裡的守護怪獸，性格溫柔、充滿力量，一直默默保護著男孩尼克，陪伴走過孤單與迷惘，但當尼克必須回到現實世界時，盧卡斯只能目送離開。這是一段關於陪伴、分離與成長的故事，也是一種對童年與幻想的溫柔告別。

木雕作品棋盤（Checkerboard）為盧卡斯和尼克站在棋盤上，傳達的是「人生如棋」，陳韋宏說：「當我們一步步走著，我們追尋的或許不是終點，而是陪我們一起走的那個人。」

作品許願石（Wishing Stones）創作靈感來自陳韋宏小時候堆石塔的體驗，他說，兒時他什麼都不在乎，只求贏得一瓶養樂多，「我們認真堆疊的，其實是童年的小小執著與快樂」。

作品紙飛機（Paper Aircraft）傳達的是他童年時的夢想，當時他總想飛離城市，去天空冒險。長大後他才明白，真正想離開的，是他被擠得太滿的心。

陳韋宏作品風格融合童趣、幻想與情感記憶，透過畫作與立體玩具表現童年的純真與想像力。他說，每個人心中都有一個故事，靜靜等待被喚醒。當想像成形，故事開始發光。

對陳韋宏而言，每一次與自己的對話都像是一場遊走於現實與夢想之間的冒險，因為有形的事物與無形的世界，就像過去與現在之間，有時界線模糊，甚至挑戰他的理性認知，喚起隱藏在冷酷外表下的激烈情感。

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他請前來觀賞者自我反思，想想看：「當幻想的世界逐漸褪去，我們還能找回曾經存在於現實中的自己嗎？或者我們只是在尋找那些被遺忘的碎片？我們能否彌補我們過去和現在所存在的差距？」

陳韋宏近年參與多場國際展覽，他的畫作曾經在泰國、香港、美國展出；玩具則在日本、香港、上海、北京、泰國、新加坡、美國等展出。第一次來到倫敦舉辦個展，他感受到倫敦濃厚的藝術氛圍。他鼓勵台灣藝術家和設計師，堅持做自己想做的事，不要放棄，他說：「總有一天，世界會看到我們的光芒。」（編輯：唐聲揚）1140408

藝換空間經理顏逸聰看著陳韋宏在倫敦展出的作品，顏逸聰說，希望能邀請更多亞洲藝術家到倫敦展覽。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月8日
藝換空間經理顏逸聰看著陳韋宏在倫敦展出的作品，顏逸聰說，希望能邀請更多亞洲藝術家到倫敦展覽。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月8日
台灣玩具設計師陳韋宏作品「紙飛機」，傳達他的心境，他想乘著飛機，離開被擠得太滿的心。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月8日
台灣玩具設計師陳韋宏作品「紙飛機」，傳達他的心境，他想乘著飛機，離開被擠得太滿的心。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月8日
台灣玩具設計師陳韋宏個展，展出地點鄰近倫敦著名的紅磚巷（Brick Lane）、白教堂（WhiteChapel），參觀展覽可以順便走訪附近的藝廊、博物館、小吃店和知名景點。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月8日
台灣玩具設計師陳韋宏個展，展出地點鄰近倫敦著名的紅磚巷（Brick Lane）、白教堂（WhiteChapel），參觀展覽可以順便走訪附近的藝廊、博物館、小吃店和知名景點。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月8日
台灣玩具設計師陳韋宏在倫敦舉辦個展「自我反思」（Self Reflection），邀請參觀者與內心對話。（陳韋宏提供）中央社記者黃佩珊倫敦傳真 114年4月8日
台灣玩具設計師陳韋宏在倫敦舉辦個展「自我反思」（Self Reflection），邀請參觀者與內心對話。（陳韋宏提供）中央社記者黃佩珊倫敦傳真 114年4月8日
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