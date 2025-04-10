傳統工藝保存者黃奕薰 贈竹頭筊為港口宮媽祖慶生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣政府認定的文化資產傳統工藝竹頭筊保存者黃奕薰，今天贈送嘉義東石鄉港口宮10對竹頭製筊杯，為媽祖祝壽，感念港口宮媽祖照顧，讓他手工竹頭筊得以聞名全台。

製作竹頭筊有30多年經驗的黃奕薰告訴中央社記者，20幾年前每逢農曆新年、媽祖誕辰時，都會到港口宮擺攤賣自己手工製竹頭筊，也曾送過竹頭筊給港口宮更替舊筊杯，今年廟方主動要訂製竹頭筊，他直接送10對竹頭筊。

港口宮管理委員會主委陳慶堂說，日前從北部來的信徒在嘉義六腳買了2對很漂亮竹頭筊拿到廟裡過香爐，他看了很驚訝，因此想在媽祖誕辰前為廟裡增添新筊杯，請人尋找做此竹頭筊藝師，竟是20多年前就認識的黃奕薫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

港口宮總幹事凌子楚表示，黃奕勳感念媽祖保佑眾生，也因與陳慶堂是舊識，乾脆就贈送5對18公分竹頭筊、5對12公分竹頭筊為媽祖祝壽，黃奕薫還自費新台幣2000元請人在竹頭筊內側以毛筆書寫「港口宮」，對此廟方相當感謝。

嘉義縣政府文化觀光局指出，民國112年認定登錄黃奕薰為傳統工藝竹頭筊保存者，他以天然竹頭製作筊杯，可經久擲不易壞且聲音清脆響亮，造型與紋樣自然變化，加上人工細緻處理，成品兼具天然竹材美感及藝術性，實用且可為收藏。（編輯：陳仁華）1140410