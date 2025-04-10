台灣舞蹈家梁秩傑舞作 倫敦皇家歌劇院演出

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（中央社記者黃佩珊倫敦10日專電）台灣舞蹈家梁秩傑自編自導的舞作「天上之境，心中之聲」（Sky Above，Voices Within）9日和10日在英國倫敦皇家歌劇院演出。梁秩傑表示，他想傳達的意念是「天空沒有極限，舞蹈也沒有極限，每個人都能在舞蹈中找到自己的聲音」。

英國皇家芭蕾舞團推出2025年舞蹈表演活動「國際創作初稿」（International Draft Works 2025），邀請來自世界各地芭蕾舞團的新興編舞家，在英國倫敦皇家歌劇院展出他們的舞蹈作品。

參與表演的舞團包括德國斯圖加特芭蕾舞團（Stuttgart Ballet）、挪威國家芭蕾舞團（Norwegian National Ballet）、英國皇家芭蕾舞團（The Royal Ballet）、荷蘭國家芭蕾舞團（Dutch National Ballet）、英國伯明罕皇家芭蕾舞團 （Birmingham Royal Ballet）以及梁秩傑所屬的北方芭蕾舞團（Northern Ballet）等。

梁秩傑說，對舞者和創作者而言，能在歷史悠久的皇家歌劇院呈現自己的作品，是肯定與榮耀，也是他職場生涯的重要里程碑。這次他帶來的雙人舞作品，由具法國與柬埔寨血統的芭蕾舞者凱文（Kevin Poeung）和英國唐氏症舞者魯賓（Ruben Reuter）共同演出。

魯賓是英國電影演員，也是第四頻道（Channel 4）的特約記者。他說，這是他第一次在皇家歌劇院表演，他感到很興奮。他希望激勵像他一樣的唐氏症患者，僅管身體有缺陷，還是能學習舞蹈，站上舞台表演。

創作初期，梁秩傑對魯賓幾乎一無所知，他不確定「魯賓是不是記住他所編的舞蹈？魯賓的舞蹈表演技巧如何？魯賓能跳哪些動作？」

為了幫助魯賓了解舞蹈作品的結構與節奏，他與音樂創作人杜宙翰多次討論，最後決定採用6段截然不同的音樂，來區分作品不同段落，讓舞蹈呈現不同的情感層次。

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接著梁秩傑安排兩位舞者坐在觀眾席觀看燈光效果，再請舞者上台實地排練，依舞者的反應調整流程，以確保魯賓掌能握舞步，以最自在的狀態演出。

梁秩傑希望觀眾能看到兩位舞者截然不同的肢體語言流暢地融合在一起。他說：「他們的舞蹈動作，如同天際雲彩緩緩流動，這是一場關於自我表達與共融的旅程。」（編輯：周永捷）1140410

台灣舞蹈家梁秩傑（中）舞作「天上之境，心中之聲」，梁秩傑邀請芭蕾舞者凱文（右）和唐氏症舞者魯賓（左）共同演出，展現共融精神。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月10日

台灣舞蹈家梁秩傑自編自導的舞作「天上之境，心中之聲」在英國倫敦皇家歌劇院演出。梁秩傑希望傳達「天空沒有極限，舞蹈也沒有極限，每個人都能在舞蹈中找到自己的聲音」。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月10日

歷史悠久、建築宏偉的英國倫敦皇家歌劇院，位於倫敦柯芬園（Covent Garden），鄰近街道可欣賞到許多17至18世紀時期的建築物。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年4月10日