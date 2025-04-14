英國台灣新電影專題 影人陳坤厚看見交流新契機

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）高齡85歲的台灣新電影運動知名導演、金馬獎「終身成就獎」得主陳坤厚近日首次造訪英國，出席英國電影協會專題影展。他接受中央社採訪時說，電影是讓各國認識台灣、促進交流的有效媒介，走訪英國也讓他深感，台灣可以為電影做得更多。

成立於1933年的英國電影協會（BFI）是英國最具規模和代表性的影視推廣機構，蒐藏來自世界各地的電影，設有圖書館、多媒體資料中心，以及有數個放映廳的2大影城，每年並舉辦英國最大規模影展「BFI倫敦電影節」（BFI London Film Festival）。

與台灣的文化部合作，BFI於3月至4月底，在BFI南岸影城（BFI Southbank）推出長達一個月的台灣新電影專題，放映15部作品，陳坤厚及「台灣國際女性影展」創辦人、導演黃玉珊應BFI邀請，赴倫敦與觀眾和專業影人交流座談。影展並於12日舉辦研討會，多角度探討1980年代的台灣新電影運動，擔任與談人的黃玉珊從女性主義視角，解析台灣電影產業發展軌跡。

陳坤厚在數場放映擔任映前導讀人、或參與映後座談，回應觀眾提問。11日晚間，影展放映陳坤厚1985年的導演作品「最想念的季節」，有英國觀眾詢問，飾演男主角的李宗盛是否確實如簡介所述、是台灣當時的「流行音樂巨星」。這名觀眾好奇，李宗盛看起來「呆呆的」，這是不是導演刻意製造的形象反差。

陳坤厚幽默回應，李宗盛確實「傻傻的」，否則不會答應朋友請求、擔綱男主角，「好朋友就是拿來陷害的」。不過，陳坤厚說，在錄音室，李宗盛就是「霸王」、才氣縱橫。「最想念的季節」是李宗盛唯一的電影演出作品。

陳坤厚話鋒一轉，談到在台灣新電影時期，志同道合的影人以多元形式相互支援是常態，「最想念的季節」即可見現任文化部長李遠當時客串演出的身影。

有觀眾詢問，為何台灣新電影似乎常聚焦於平淡的日常生活。陳坤厚回應，他常說，「絕對不要閉上眼睛，否則會錯過許多美好」；「用心」看世界以及自己和他人的生活，可以得到很多美好，而這些美好往往隱含於日常。

陳坤厚提到，他將日常生活細節與場景搬上電影螢幕，國外觀眾也可藉此認識他生長的地方、看見台灣的「可愛」之處。

「最想念的季節」改編自女性作家朱天文的作品，敘述一名與已婚男性上司發生感情、因此懷了孩子的20多歲女性劉香妹在選擇結束這段關係後，試圖為肚中的孩子找一個可以掛姓氏的「假爸爸」，且雙方必須簽約，議定一年後離婚。

劉香妹有正職工作，支出不需仰賴男性，有自己的社交圈，獨立自主、不受世俗觀念束縛，與台灣傳統女性形象有明顯差距。

陳坤厚坦言，他當時想拍的，正是有能力和勇氣「自主人生」、「活出真正自我」的現代女性。韓裔策展人趙賢真（Hyun Jin Cho，音譯）則告訴中央社，她為此次台灣新電影專題選片有兩大原則，第一是引介英國觀眾相對不熟悉的台灣新電影導演及其作品，第二是優先挑選改編自女性作家文學作品的電影。

趙賢真說，台灣新電影在國際間備受肯定，導演則以楊德昌和侯孝賢最為人知，但還有許多重要導演和作品值得更多人看見，這也是為何影展名稱提到「多元聲音」（Myriad Voices），而能邀請到陳坤厚和黃玉珊當面與觀眾和影人交流，更是別具意義。

台灣新電影蓬勃於1980年代，是以導演和編劇為核心的電影改革運動，作品以寫實風格為主，題材貼近現實社會並探討台灣歷史議題，對台灣電影語言和創作方式的發展影響深遠。

趙賢真說，這些約40年前產出的作品至今依然有股奇特的「當代感」，這或許是因為當時的台灣社會快速變動、處於現代化的開端，而導演們以令人印象深刻的洞察力、同理心和溫厚情感，細膩、精準捕捉大時代洪流下，人與人之間的微妙關係，以及生活方式、城鄉差異，這樣的人文關懷即便歷經時間流轉，仍能獲得觀眾共鳴。

趙賢真並提到，雖然台灣新電影導演多為男性，但他們關心女性的社會角色、以及台灣社會對女性的看法改變。她認為這些男性導演有特別的情感能力，了解「訴說女性故事」和「從女性角度說故事」的重要性，與女性主義的精神不謀而合，而這也讓他們樂於與女性作家頻繁合作。

陳坤厚告訴中央社，影展選片的專業和細膩度讓他驚喜，片單多面向呈現、幾乎涵蓋整個新電影時期最具代表性的作品以及新電影核心意旨。

陳坤厚說，電影可讓各國觀眾在短時間內認識、體會台灣的生活、情感及社會現象，是非常好的雙邊交流媒介，期待未來在國際間能有更多類似活動舉行。

問他台灣是否可能再創如當年新電影般的浪潮，陳坤厚說，「有機會」。

他說，台灣有導演人才，部分導演和當年的新電影世代一樣，關注台灣面臨的新議題，但差異或許是現在被容許的學習、觀察和醞釀時間不如以往，如今凡事講究速度，這可能對創作的「情感深度」造成影響。

陳坤厚十分期待運用電影的力量促進各國對台灣的認識，但他也分享，此次來英國實際上是場「相互學習」之旅。

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他說，親自走訪，才發現BFI不僅保存、推廣電影十分用心，周邊經營也頗富巧思。他提到BFI附設、對外開放的酒吧、餐廳和咖啡館，為喜愛電影的人及業界人士提供優質的聚會交流場所，也為一般民眾創造可自然而然親近電影的空間，讓電影成為日常生活一部分。

陳坤厚指出，鼓勵交流、為交流塑造良好環境，有助產業進步。他說，台灣可以為電影做得更多，而很多事情「可以做得更好」。（編輯：陳慧萍）1140414

英國電影協會（BFI）4月在倫敦舉行台灣新電影專題影展，韓裔策展人趙賢真（Hyun Jin Cho）（左）告訴中央社，她希望能有更多台灣新電影的重要導演和作品被人看見。圖為11日趙賢真、台灣新電影導演陳坤厚（右）及駐英副代表柳惠千（中）在影展交流酒會。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年4月14日

英國電影協會（BFI）4月在倫敦舉行台灣新電影專題影展，導演黃玉珊（左2）應邀出席台灣新電影研討會，從女性主義視角解析台灣電影產業發展。圖為11日策展人趙賢真（右2）、文化部駐英文化組代理組長林欣怡（左1）、放映會座談主持人、倫敦國王學院電影系教授范可樂（右1）在影展交流酒會。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年4月14日

英國電影協會（BFI）附設對外開放的餐館和酒吧，讓電影更容易成為民眾生活一部分，也為影人和影迷提供交流空間。中央社記者陳韻聿倫敦攝 114年4月14日

陳坤厚 英國電影協會台灣新電影專題 金馬獎得主將出席導讀