芝加哥亞洲躍動影展 「夜校女生」喚醒台僑年少回憶

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（中央社台北14日電）電影「夜校女生」在第19屆芝加哥亞洲躍動影展首映，演員陳姸霏到場與影迷互動，影片還原台灣高中夜校的時代記錄，喚醒不少台僑的年少回憶。

芝加哥亞洲躍動影展（Asian Pop-Up Cinema）台灣單元壓軸電影「夜校女生」12日首映，製片唐在揚、導演莊景燊及演員陳姸霏出席與影迷互動。

「夜校女生」劇情描述台灣90年代高中特殊「日校」、「夜校」教育體制下，中學女生的友誼、升學壓力及自我認同。影片還原時代背景，故事情節青春熱血，真摯動人，勾起許多觀眾的回憶。

唐在揚在映後座談表示，希望能培育更多優秀台灣導演，透過傑出作品讓更多優秀導演被世界看見。曾經歷高中日夜校體制及曾就讀台灣女校的觀眾，多認為電影忠實呈現90年代的高中生活，回味無窮。

瓜地馬拉、德國等芝加哥使領館總領事、官員及台灣僑、商、學界等多位領袖也出席首映。

駐芝加哥辦事處長類延峰致詞指出，台灣民主成熟、社會自由，充分保障電影工作者發揮想像力，盡情拍攝及創造傑出作品，在芝加哥觀賞台灣電影，許多電影場景、文化與劇本情節都會喚起台灣民眾的思鄉情懷，傳遞台灣自由、創造力與文化。

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芝加哥亞洲躍動影展於3月20日至4月13日舉行，放映來自台灣、美國、加拿大、日本、馬來西亞、韓國、泰國等18國共49部電影。

本屆活動首度舉辦評審團競賽單元，台灣電影「小雁與吳愛麗」、「夜校女生」角逐評審團大獎，陳姸霏獲頒「閃耀明星獎」。（編輯：田瑞華）1140414