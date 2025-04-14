台中一中「我們的青春文學夢」特展 展現文學能量

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中一中推出「群星閃耀：我們的青春文學夢」特展，展出校友作家作品，有林懷民、詹宏志，路寒袖，另有新興創作人「通靈少女」編劇林孟寰、醫師作家「阿布」，展現一中人的文學能量。

台中一中給人印象是許多名醫的母校，或是以理工為主的高中。台中一中今天舉辦記者會，配合創校110年，校方推出「群星閃耀：我們的青春文學夢」特展，展出多個校友作品，透過展覽呈現一中人的文學能力。

校長林隆諺表示，許多人對一中人的印象多停留在培育醫界及工程人才，事實上，一中也擁有堅強的文學能量。校友中有許多文學名家引領台灣文壇發展，一代傳承一代，代代都有文學人誕生，希望學生能聚焦自己腳下的校園蘊藏的多元能量，可看見人生更多可能性。

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「群星閃耀：我們的青春文學夢」特展，校方展出多名校友作家作品，包括陳千武、林懷民、詹宏志、楊渡、路寒袖。另有新興創作人，包括「通靈少女」編劇林孟寰、醫師作家「阿布」等，除展現一中在文壇的重要性與影響力，希望藉由校友作家作品展，讓更多人認識一中的多元面貌。

還有「一中懷舊照片展」及「一中百年文物展」，多張珍貴照片及文物，勾勒出歷屆一中人共同的青春記憶及歷史。其中，百年文物部分，可看見林獻堂、杜聰明賀詞墨寶，80週年校慶先總統李登輝賀詞，見證不同階段的一中慶典，也見證在灣歷史。相關展覽即日起到5月7日在台中一中校史館展出。（編輯：郭諭儒）1140414