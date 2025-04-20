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金門峰上「祭蜂鄉俗」 神輦夾擊間撿紅鴨蛋求平安

2025/4/20 19:22
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（中央社記者吳玟嶸金門20日電）金門縣民俗類無形文化資產「祭蜂鄉俗」，今天下午在峰上天后宮前進行，許多民眾冒著被神輦夾擊風險，撿拾紅鴨蛋，盼能求得平安健康。

位在金門縣金湖鎮的峰上天后宮，每年農曆3月23日天上聖母聖誕時都會設醮慶祝，而慶典中的祭蜂儀式，已在2018年登錄為金門縣民俗類無形文化資產「峰上天后宮祭蜂鄉俗」；峰上天后宮今天下午舉行祭蜂儀式，祈求風調雨順、六畜興旺，現場聚集許多民眾圍觀參與。

儀式開始時，數名鄉眾肩扛2頂神輦大幅擺動，鄉老將紅鴨蛋、紅粿等丟向神輦間，同時也會潑灑聖水，此時許多大人、小孩就會冒著被神輦夾擊風險進入撿拾紅鴨蛋。

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峰上天后宮主委鄭榮璋接受中央社記者採訪表示，峰上相傳位處蜂穴，才會透過祭蜂儀式祈求平安，在神輦夾擊中撿拾到紅鴨蛋則代表求得平安健康；而散落在地上的其他供品會帶回餵食牲畜，同樣有保平安意涵。

當地耆老表示，早期峰上有很多野蜂，後來因樹木砍伐等因素環境改變才逐漸消失，但祭蜂儀式仍然保留下來，也是目前全金門獨有特殊儀式，現在由下一代接手天后宮廟務，「希望祭蜂能夠持續流傳下去」。（編輯：陳仁華）1140420

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