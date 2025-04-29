首屆台北戲劇獎入圍公布 四把椅子「太陽」大贏家

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）表彰優秀劇場人的首屆台北戲劇獎今天公布入圍名單，四把椅子劇團「太陽」提名6項領跑，資深演員金士傑角逐劇場類男演員獎，導演吳念真也以「人間條件一」入圍編劇獎。

由台北市政府文化局籌辦的台北戲劇獎，參賽資格為去年7月至12月在台北市公有場館演出，且正式售票至少3場次以上的作品。

台北市文化局表示，首屆收到55個團隊73件作品報名，包含戲劇57齣、音樂劇16齣，總計647個獎項報名件數，並邀請50名不同領域的「看戲觀察團」參與初審，包含10名一般觀眾代表，盼呈現多元視角。

首屆獎項涵蓋作品獎、個人獎與特別貢獻獎，共計11個獎項、13個名額，總獎金達新台幣270萬元。其中「最佳獨立精神獎」是由「看戲觀察團」提名具實驗精神的作品。

本屆入圍單項作品大贏家為四把椅子劇團的「太陽」，橫跨最佳戲劇、最佳導演，以及舞台、燈光、聲音、影像等劇場設計獎；同黨劇團的「父親母親」與閱時的「萬象園」則雙雙入圍5項，緊追在後。

名單中也能看見劇場資歷深厚的大前輩，包含開創「國民戲劇」風潮的吳念真，以「人間條件一」入圍最佳編劇獎；持續演出「最後14堂星期二的課」14年的金士傑，以同樣角色提名最佳劇場類男演員獎。還有雙雙角逐最佳劇場類女演員獎的實力派演員「美好如此」姚坤君與「闖入者」徐堰鈴。

另外，也有觀眾熟悉的歌手、演員。歌手伍佰自編自導自演的「成功之路」提名最佳音樂劇獎；歌手許富凱、于子育皆以「五木大学」角逐最佳音樂劇類男女演員獎；近年積極耕耘劇場的方宥心，也藉「大畫昭君～觀落雁」挑戰最佳音樂劇類女演員獎。

台北市文化局長蔡詩萍坦言，首屆初辦仍在摸索，外界有很多期待、也有批評，他們全然接受，盼修正後讓第2屆更完美，目前已開放徵件，盼劇場人踴躍報名競爭。

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評審團總召集人吳靜吉希望透過獎項增加劇場曝光度，「拋玉引玉」般讓更多好作品被看見、引發討論。另外針對「勸世三姊妹」未入圍一事，他說明，由於作品去年在台北演出時間為6月，不符本屆資格，才無緣參與獎項競逐。

第1屆台北戲劇獎頒獎典禮將於7月7日登場，地點在台北表演藝術中心球劇場。（編輯：張雅淨）1140429

第一屆台北戲劇獎入圍名單

最佳戲劇獎

同黨劇團《父親母親》

明日和合製作所《小路決定要去遠方》

四把椅子劇團《太陽》

窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

閱時《萬象園》

最佳音樂劇獎

五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

太空彈劇團股份有限公司《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇

瘋戲樂工作室《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》

刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》

僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

最佳獨立精神獎

再拒劇團《沙拉殺人事件》

陳家聲工作室劇團《黃金人生》

延思有限公司《時間就像是從來沒消逝過》

栢優座《消失的六期生》

娩娩工作室《上身不由己》

最佳導演獎

蘇洋徵 同黨劇團《父親母親》

洪千涵 明日和合製作所《小路決定要去遠方》

許哲彬 四把椅子劇團《太陽》

高俊耀 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

孫宇生 閱時《萬象園》

最佳編劇獎

邱安忱 同黨劇團《父親母親》

吳念真 綠光劇團《人間條件一》

高俊耀 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

王遠博 閱時《萬象園》

陳弘洋 僻室House Peace《天王降臨多久川》

最佳劇場設計獎

－舞台設計

廖音喬、王仲堃 動見体《凱吉一歲—永遠不回頭》親子版

廖音喬 四把椅子劇團《太陽》

吳紫莖 僻室House Peace《天王降臨多久川》

－燈光設計

陳冠霖 四把椅子劇團《太陽》

唐敬雅 閱時《萬象園》

陳崇文 僻室House Peace《天王降臨多久川》

－服裝造型

謝介人 人力飛行劇團 黎煥雄╳吳子敬《闖入者》

陳明澤 安徒生和莫札特的創意劇場 《綠野仙蹤》中文版音樂劇

－聲音設計

李世揚 再拒劇團《沙拉殺人事件》

林桂如 動見体《凱吉一歲—永遠不回頭》親子版

洪伊俊 四把椅子劇團《太陽》

－影像設計

王正源 四把椅子劇團《太陽》

徐紹恩 閱時《萬象園》

最佳戲劇類男演員獎

林子恆 同黨劇團《父親母親》

古 辛 同黨劇團《父親母親》

金士傑 果陀劇場《最後14堂星期二的課》

楊迦恩 四把椅子劇團《獨疝其身》

魏雋展 三缺一劇團《陌生海》

最佳戲劇類女演員獎

林唐聿 再拒劇團《沙拉殺人事件》

徐堰鈴 人力飛行劇團 黎煥雄╳吳子敬《闖入者》

姚坤君 動見体《美好如此》

蔡佾玲 動見体《美好如此》

鄭尹真 窮劇場《暗夜．腹語．鬼托邦》

最佳音樂劇類男演員獎

王 為 果陀劇場《親愛的彼得先生》

周家寬 五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

許富凱 瘋戲樂工作室 《五木大学一夜の女王櫻子媽媽》

楊迦恩 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

鎮萬鈞 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》

最佳音樂劇類女演員獎

張 稜 果陀劇場《親愛的彼得先生》

方宥心 全民大劇團《大畫昭君～觀落雁》

顏辰歡 五口創意有限公司 影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》豪華返場

于子育 瘋戲樂工作室 《五木大学一夜の女王櫻子媽媽》

康雅婷 僻室House Peace《我的初戀是頭鹿》