陳逢顯毫芒雕刻0.3cm黃金小金魚 融哲學令人驚豔

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）毫芒雕刻家陳逢顯今天表示，突破極限雕刻尺寸僅0.3公分的黃金小金魚「懸浮之境」，以黃金打造水龍頭懸浮空中，飛流而下水柱棲息栩栩如生的微型金魚，融入東方哲學思想。

陳逢顯發表作品「懸浮之境」，他說，在0.3公分的體積內，須雕刻出金魚的造型、鰭、頭、2個大眼睛、張開的嘴等細節。微型金魚彷彿在湍急水流中，渴望自由。

他說，尤其水龍頭與水柱的懸浮結構，須精確計算重心與支撐點，才能呈現「水流承托金魚」的奇幻視覺效果。即日起開放參觀，在陳逢顯毫芒雕刻館公開展出。

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陳逢顯以毫芒雕刻聞名，以往曾創作小茶壺、螞蟻雕塑等作品；他說，此次黃金微型雕刻，難度更勝以往。黃金質地柔軟且反光強烈，需在顯微鏡下，以特製工具反覆修整，稍有不慎便前功盡棄。整件作品耗時30個工作天完成。

陳逢顯表示，「懸浮之境」不僅展現技術，也寓意「水龍頭象徵人為控制，而金魚在激流中逆游，代表對自由的渴望」，特地將東方哲學，融入微型藝術的創作理念。（編輯：方沛清）1140530