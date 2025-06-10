李旺台「蕉王吳振瑞」 獲美Foreword雜誌獨立出版獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北10日電）台灣作家李旺台小說「蕉王吳振瑞」英文版，獲得美國Foreword Reviews雜誌獨立出版獎「歷史小說類銅獎」。李旺台說，他一心想寫好台灣、寫好台灣人，讓外國人真切理解這片土地的精神風貌。

根據鏡文學發布新聞稿，「蕉王吳振瑞」英譯版透過客家委員會「客家文學作品翻譯及海外推廣計畫」支持，由美國獨立出版社Shadelandhouse Modern Press出版，2023年出版後即入選多項國際書評推薦名單，如今獲獎，為台灣文學走向國際再添代表作。

對於作品獲獎，李旺台表示，「這些年，台灣文學界已有許多好作品在國際露臉，我能跟上，能一起呈現這個島國上的生命故事，展示台灣人的精神面貌，感到幸運。」

李旺台分享過去收到讀者的回饋，「有人深深體會到當年台灣人對政治的『怕』；有人驚訝早年精英對國民黨權貴的巴結；有人被書中出現的牛喚起童年記憶；也有人說看著看著就哭了。」

本書譯者史天慕（Timothy Smith）談到翻譯「蕉王吳振瑞」的靈感來源，「讓我持續翻譯這本長篇小說的動力之一，是思索台灣在政治上走過的漫長路程。像主角和他的朋友這樣的人，曾在黨國體制、貪腐政權與獨裁政體下奮力維持心中的夢想與信念。」

透過 Google News 追蹤中央社

史天慕表示，他想到一些台灣朋友的家族經歷，他們的語言曾遭政府貶抑，文化也面臨抹除，「我希望盡可能保留書中語言的多樣性，因此在翻譯時特別保留台語、客語和日語的用語，並以自然的英文口語風格呈現。」

史天慕也提到書中水牛的形象，正好呼應他心目中「堅韌、堅持到底」的台灣人民特質。（編輯：張雅淨）1140610

蕉王吳振瑞 作者｜李旺台

出版社｜鏡文學

出版日期｜2020/03/27