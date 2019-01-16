蘇內閣上路 企業界盼快速回應全球環境變化

（中央社記者田裕斌台北16日電）行政院長蘇貞昌組閣讓企業界充滿期待，三三會理事長許勝雄今天表示，蘇貞昌的綽號叫「衝衝衝」，面對全球環境變化，若政府在執行力與運作可以快速回應，對台灣的環境有幫助。

許勝雄今天出席三三會一月份例會，在接受媒體採訪時指出，對於新內閣的期望主要有3個層面，首先，台商目前在全球布局的變化下，可望回流台灣，期望政府在五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）問題可以提供協助，讓回流台商可以順利投產。

其次，提供企業投資友善環境，尤其是稅費問題，中國大陸今年在降稅、降費投入的資源約達人民幣1.5兆元，台灣在爭取投資方面需要與全世界的環境拔河，如果能在稅費上改變，對於企業經營將有明顯助力。

第三，在九合一選舉後，多個地方政府由中國國民黨執政，未來中央與地方的配合、政策如何落實變得相當重要，若中央與地方的財政劃分可以放給地方政府更多預算，可以有效提升地方政府對招商引資的歡迎度及積極度，目前稅都是中央在收，地方政府卻承受環境污染及交通成本，若有較佳的分配模式，也對台灣的投資環境更正面。

工商協進會理事長林伯豐則認為，新內閣上任後，企業希望提升與改善投資環境，並改善內外資的稅制及免除5%的保留盈餘稅。

林伯豐指出，新任的縣市長代表新的民意，無論是總統或行政院長，都應該傾國家之力配合新民意，這或許也是藍綠緩和的突破點。（編輯：林興盟）1080116