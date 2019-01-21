核電廠延役與否 沈榮津：月底公布新能源政策

經濟部長沈榮津21日出席台灣5G商用服務發展願景高峰會，會後媒體問及核電廠是否延役？沈榮津表示，經濟部仍在檢討分析，一月底將公布新版能源政策。圖為核三廠。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）媒體報導核電廠延役僅花費600億元，經濟部長沈榮津表示，經濟部仍在檢討分析，一月底會公布新版能源政策。他也強調，綠電是國際趨勢，能源要多元化，需要一定比例綠電。

據媒體報導，台電認為核二、三廠均為健康機組，即使要再延役20年，核算部分設備老舊需更新及核廢料處理需提撥核後端成本，二座電廠最多只要支出5、600億元即可支應。

經濟部長沈榮津今天出席台灣5G商用服務發展願景高峰會。會後媒體問及核電廠是否延役？沈榮津表示，經濟部仍在檢討、分析能源政策中，一月底將公布新版能源政策。

沈榮津強調，使用綠電是國際趨勢。包含臉書、微軟、亞馬遜等廠商都致力推動綠電，也會要求供應商在生產時要使用一定比例綠電。

他說，台灣是貿易導向國家，又是許多國際大廠的供應商，因此能源政策要「多元化」，需要有一定比例綠電。「要有過去在談的發電配比，在2025年時綠能發電要達20％的方向來努力。」

根據規劃2025年非核家園達成後，將不再使用核能，達到再生能源20%、天然氣50%，及燃煤30%的能源發電比目標。

不過，去年11月24日3項能源公投闖關成功之後，經濟部長沈榮津28日在立法院經濟委員會受訪表示，將以節電、綠電及核電三方向評估，在2個月內提出新能源政策，也請台電評估核三廠延役，並依法在今年7月前向原能會提出申請。核二是否延役，則根據能源政策的檢討結果。

另外，沃旭日前正式發函通知相關供應鏈，「已動工的合約停止執行，未動工的合約重新議價」。對此，沈榮津強調，沃旭是單一個案，其他廠商沒有停下來，各家廠商有不同經營策略。

他說，因沃旭與國內供應商的合約是按照去年躉購費率每度5.8元規劃，而沃旭沒有以去年度的躉購費率簽訂購售電合約，「沃旭又走得比較快」，因此要求相關供應商先暫停執行合約，是正常商業行為。

他強調，在費率明朗後，沃旭會再繼續與國內供應商「議約」，議約後會再繼續執行。

媒體問及是否有遭施壓的感覺？沈榮津表示，不會，國際上就是這樣，大家都坦蕩蕩。

躉購電價審議委員會即將在月底召開，他說，希望可以得到委員支持，讓躉購電價趕快定下來。

他說，經濟部希望開發商若是對預告電價有意見，可提供完整的佐證資料說服躉購電價審議委員。一切開放、透明，目前開發商也提交很多資料供委員會參考。（編輯：王永志）1080121