5G關鍵年 聯發科：2019從實驗室走向商業應用

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）聯發科董事長蔡明介強調，今年為5G關鍵年，「從實驗室走向商業應用」元年；台灣是全球先進半導體製程中重要一員，將成為引領全球5G革命性發展的重要參與者。

國家通訊傳播委員會(NCC)規劃明年進行5G第一階段頻譜釋照，商業應用成為各界關注焦點，台灣5G商用服務發展願景高峰會今天舉行，包括經濟部長沈榮津、國家通訊傳播委員會主委詹婷怡、聯發科董事長蔡明介、中華電信董事長鄭優和行政院數位國家創新經濟推動小組民間諮詢委員會召集人童子賢等人，均應邀出席。

聯發科副董事長、同時也是台灣資訊標準協會理事長謝清江表示，3GPP大會是技術與市場實力的5G「華山論劍」平台。預計於明年第2季至第3季，5G會有第2個版本，發展將更成熟，在產品研發及互通測試後，接著就是商業運轉。

謝清江進一步強調，3GPP國際標準組織在台灣開會，可以協助台灣廠商掌握國際標準動態，擴大台灣企業在國際標準組織的影響力。

同樣也出席高峰會的蔡明介表示，2G滿足通話需求，3G可處理圖像、音樂，並讓網路快一點，4G更高速，有更豐富應用；5G則具有大頻寬、低延遲、多連結特性，帶動更多樣化的應用，最終將改變工作和生活，企業商業模式也會因此改變。

蔡明介認為，半導體在5G發展中扮演重要角色，聯發科過去在系統單晶片領域居全球領先地位，未來聯發科將以新高端（New Premium）為發展目標。

蔡明介說，全球通訊領域從已開發國家到新興國家，但目前可上網人口數約30億人，還有約50億人無法上網，聯發科發展技術的使命是要讓更多的人產生連結。

蔡明介指出，今年是5G技術很關鍵的一年，「是從實驗室走向商業應用」元年，相信5G會帶來革命性的改變。台灣是全球先進半導體製程中重要的一員，也相信台灣會是引領全球5G革命性發展的重要參與者。

此外，出席高峰會的詹婷怡強調，NCC目前針對資源整備、法規調適、資訊安全和鼓勵創新應用服務等面向努力，持續完善5G相關管理措施。

詹婷移表示，希望在今年進行釋照規劃，並預估在明年進行第一階段頻譜釋照。

她說，很多4G頻段能持續提供應用服務的串連，因此，在PRE-5G，電信及非電信級的頻段、號碼，甚至是各大電信業者都已往前邁進，所有業者應該在今年朝垂直領域開發。（編輯：林淑媛）1080121