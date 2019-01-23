佳世達布局東協醫療市場 凱圖設泰國分公司

（中央社記者潘智義台北23日電）明基友達集團液晶顯示器廠商佳世達科技今天表示，看好泰國進口醫療器材市場，旗下凱圖國際南向赴泰國設立分公司 布局東協醫療市場。

佳世達醫療器材事業群總經理暨凱圖泰國董事長楊宏培表示，泰國約有1000家公立醫院和400家私立醫院，依據泰國醫療器材工業協會估計，目前約有85%醫療器材仰賴進口。

楊宏培表示，泰國政府計畫將泰國打造為亞洲醫療中心（Asia's Medical Hub），讓泰國成為東協的國際醫療樞紐國；因此凱圖選擇泰國作為進入東協市場的第一站，並期待進一步拓展泰國經驗至其他東南亞市場。

佳世達指出，轉投資的凱圖國際23日正式成立泰國分公司，成為凱圖第一個東南亞據點，將在泰國提供透析、醫學美容等相關產品與服務，未來將再複製泰國經驗，前往其他東南亞國家開展業務，以利共享資源。

凱圖國際董事長陳明正表示，凱圖國際在台灣成立已17年，產品範圍涵蓋血液透析、血漿治療、血袋事業、醫學美容等產品與服務。以血液透析領域而言，泰國總人口數約6900萬人，是台灣的3倍，目前接受透析治療的病患約6.5萬人，略少於台灣，以總人口數及經濟發展來看，未來泰國透析耗材使用量將有很大成長空間。（編輯：蘇志宗）1080123