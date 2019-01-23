電視面板過剩 鴻海美國10.5代線轉型6代線

（中央社記者潘智義台北23日電）電視面板新廠林立，專家說，明年全球將有5條10.5代面板產線運作，鴻海集團原定在美國威斯康辛州新建10.5代線，只好轉型6代線供應當地汽車顯示面板。

國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助表示，目前全球已在運作的10代以上面板產線有兩條，包括鴻海集團董事長郭台銘投資的日本堺10代線、中國大陸面板廠京東方2018年3月量產的10.5代線，但今、明兩年將有多條10.5代線量產，電視面板供過於求壓力太大。

陳建助表示，鴻海集團原在美國規劃的10.5代線，鎖定電視面板市場，但電視面板供過於求壓力迅速攀升，所以鴻海集團改為6代低溫多晶矽面板產線，就近供應美國汽車市場所需的車用顯示面板，新產線預計明年即可量產。

電視代工廠瑞軒科技董事長吳春發表示，中國大陸新建面板廠速度太快，造成電視面板供過於求，造成面板價格波動，衝擊電視市場；鴻海改變原鎖定電視面板的美國的10.5代線計畫，轉做6代線，主攻車用顯示面板不令人意外。

陳建助指出，除中國大陸面板廠京東方已量產的第1條的10.5代線之外，今年3、4月中國大陸華星光電深圳10.5代線可望量產，下半年鴻海集團的富士康在廣州增城10.5代線量產。

他說，明年華星光電深圳第2條10.5代線量產、京東方武漢10.5代線量產。明年下半年全球將有5條10.5代線運作，若加計日本堺10代線，即全球有6條10代以上面板產線運作。

陳建助指出，除了上述6條10代以上液晶面板產線，若加計南韓樂金顯示器公司（LGD）即將在明年量產，位在坡州的白光有機發光二極體（OLED）10.5代線，10代以上高世代面板產線將更驚人。

因此，主攻電視面板的10代以上面板產線大增，供過於求壓力將會更大。（編輯：蘇志宗）1080123