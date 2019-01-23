美商逾4成不滿意經濟三箭 國發會：虛心檢討

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台北市美國商會今天發布「2019商業景氣調查」，對於政府經濟三箭政策不滿意度超過4成，國發會表示，政府會更加虛心檢討，加強宣傳各項成果措施，提升外界對於政策的滿意度。

美國商會今天公布的景氣調查報告，其中針對五加二產業創新、前瞻基礎建設與新南向政策，不滿意的比率分別達40.78%、46.93%、46.37%。

國發會表示，政府積極推動五加二產業創新計畫，是為了驅動台灣下世代產業成長，透過「連結未來、連結全球、連結在地」3大策略，激發產業的創新風氣與能量；在連結國際研發資源方面，已吸引微軟、思科、亞馬遜等國際企業來台設立研發中心、創新中心或研發實驗室等；營造創新環境方面，也催生亞洲最大加速器AppWorks及創新創業展。

對於美商會不滿意前瞻基礎建設計畫，國發會說明，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算自2017年9月開始推動，多數計畫為新興計畫，執行初期多屬規劃設計相關作業，還沒有看到具體建設，因此民眾的感受度不高；第1期特別預算截至2018年12月止，已執行新台幣955.439億元，特別預算達成率為93%。

雖然美商會對於經濟三箭不滿意度超過4成，不過美國商會也詢問企業這三項政策是否有利台灣經濟發展，調查結果顯示，五加二產業、前瞻基礎建設、新南向政策分別有63.69%、58.79%、44.7%的美商認為有利台灣經濟發展。

國發會也說，美國商會對於前瞻基礎建設計畫個案計畫的執行，後續如果有相關建議或需協助協調事項，或需要瞭解五加二產業創新計畫的內涵成果，國發會將樂意隨時進行必要協助。（編輯：黃國倫）1080123