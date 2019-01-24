封關前觀望 台股量縮整理機率大

（中央社記者吳家豪台北24日電）科技服務公司IBM發布財報利多，緩和市場對美中貿易談判和美國政府停擺的憂慮，激勵道瓊指數上揚；法人表示，農曆年長假將至，觀望氣氛濃，短線台股恐維持量縮整理格局。

美股道瓊指數今天終場上漲171.14點，或0.70%，收在24575.62點；標準普爾500指數上漲5.80點，或0.22%，收在2638.70點；那斯達克指數上漲5.41點，或0.08%，收在7025.77點。

台股將於30日封關，加權指數23日開低量縮震盪，蘋概三王台積電、大立光、鴻海疲軟，終場下跌48.26點，收在9846.4點，跌幅0.49%，失守5日線9851點，成交值新台幣652.54億元。自營商賣超10.2億元，投信買超3.78億元，外資及陸資買超8.52億元；三大法人合計買超2.1億元。

台塑公司23日舉行暮年晚會，集團總裁王文淵在會中受訪指出，今年石化業最好的市場還是在美國，主因美國有便宜的頁岩油和氣；而台塑在美國路易斯安那州的投資案，估計今年第1季可以通過環評。

中鋼公司董事長翁朝棟23日表示，由於美中貿易談判3月初才有定論，而且今年農曆春節假期較長，為了便於客戶接單，中鋼首度延後至3月上旬開出第2季內銷盤價。

法人認為，農曆年長假將至，市場觀望氣氛轉強，因此雖技術面強勢，但在量能萎縮之下，萬點整數關卡壓力仍大，短線指數恐維持量縮整理。（編輯：鄭雪文）1080124