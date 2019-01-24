雷諾新領導人事出爐 合作夥伴日產表歡迎

（中央社記者楊明珠東京24日專電）前日產汽車公司董事長戈恩因涉嫌逃漏稅及背信等罪，辭去法國雷諾汽車公司董事長及執行長職務後，今天雷諾召開董事會選出新的董事長和執行長。日產社長西川廣人表態歡迎。

雷諾汽車公布繼任人選，由法國輪胎大廠米其林集團（Michelin）執行長盛納德（Jean-Dominique Senard）擔任雷諾的新任董事長。原本CEO代理人波洛黑（Thierry Bollore）擔任新任CEO。

雷諾集團（Renault SA）和日本車廠日產（Nissan Motor Co.）的聯盟因戈恩涉及財務不法而受挫，內部權力平衡格外引人關注。目前法國政府是雷諾最大股東，持有逾15%股權，雷諾握有日產43.4%的表決權股份。

日本放送協會（NHK）下午報導，法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天說，前日產汽車公司董事長戈恩（Carlos Ghosn）已請辭法國雷諾汽車董事長與執行長（CEO）。

日產社長西川廣人在雷諾的新人事案確定後，今晚召開記者會表示雷諾是非常重要的夥伴及股東，雷諾新領導高層確定是踏出重要的一大步。日產與雷諾之間雖有一些微溝通不良的情況，期待今後能溝通順暢，開啟新頁，歡迎雷諾新領導高層。

另外，日產今天宣布，考慮4月中旬召開臨時股東大會，解除戈恩以及日產前代表董事凱利（Greg Kelly）的董事職務。

有關雷諾、日產及三菱汽車公司的合作，雷諾新執行長盛納德說，希望儘早協商，現在最需要的是讓情況恢復平靜，他確信這是可以做到的，現在汽車業正要進行新的變革，合作是非常重要的。

日產與三菱自動車（汽車）公司之前已將戈恩的董事長職務解任，因此目前戈恩在雷諾、日產、三菱汽車公司的董事長職務全失去。

對於媒體報導法國政府希望日產和雷諾進行經營統合（合併）一事，西川表示，並未接獲來自雷諾的任何提案。

他說，重要的是需要有個讓公司安定經營下去的基礎，現在不是談論合併的時候。（編輯：高照芬）1080124