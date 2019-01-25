台經院：景氣指標上升跟年節因素有關

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台灣經濟研究院今天發布2018年12月營業氣候測驗點，製造業、服務業、營建業全數上揚，不過台經院提醒，景氣起碼跌到今年上半年，測驗點短期上揚可能是年節因素擾動，並非景氣觸底反彈。

2018年12月製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點同步回升，分別為85.72點及91.02點，營建業則升至94.62點。

進一步觀察各產業表現，台經院指出，全球經濟需求放緩，國內進出口成績也不如預期，不過受惠於歐美年底需求暢旺，帶動資通與視聽產品出口表現，使得製造業廠商對當月景氣看壞程度較上月為低，但因國際政經情勢紛擾不明，廠商對未來半年景氣看法仍不樂觀，使得製造業營業氣候測驗點僅較上月增加0.15點。

服務業受惠於耶誕旺季及跨年連假，帶動出遊聚餐人潮，推升餐旅業對當月景氣看法轉強，服務業營業氣候測驗點也較上月增加0.24點。

不過，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣經濟自去年8月開始往下掉，按景氣循環的軌跡來看，至少跌到今年上半年，儘管這次3大產業營業氣候測驗點全數回升，但幅度微乎其微，應保守看待，推測測驗點上揚只是年節因素干擾，並不代表景氣已經觸底反彈。

營建業營業氣候測驗點則較上月增加1.84點，升至94.62點，台經院研究員劉佩真表示，主因是年底公共工程標案集中辦理驗收，加上廠建基礎整地工程的大量投入，拉抬營建業廠商對當月與未來半年景氣看法所致。

劉佩真說，近期房市供給量還是偏大，需求面則以自住為主，追價動能並不顯著，在市場供過於求的情況下，今年房市成交量難以大幅增長，房市也會續呈盤整修正局面。（編輯：蘇志宗）1080125